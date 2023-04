Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro realizam jogo de tabuleiro gigante em homenagem ao aniversário de Campos do Jordão

No próximo sábado (29), dia em que Campos do Jordão (SP) completa 149 anos, Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, instituições do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, geridas pela ACAM Portinari, vão realizar um jogo de tabuleiro gigante e interativo.

Às 11h e às 15h, os participantes vão aprender sobre a história da cidade de uma forma lúdica e divertida. Entre perguntas e desafios, os jogadores irão “percorrer” diferentes pontos de Campos do Jordão descobrindo curiosos episódios e ilustres personagens da chamada “Suíça Brasileira”.

Além disso, no mesmo dia, às 11h, acontecerá o Ensaio Aberto da Orquestra Filarmônica de Campos do Jordão e Região, no Auditório Claudio Santoro. O grupo apresentará um repertório diversificado, com músicas clássica e popular. O objetivo é compartilhar experiências e os desafios de um palco profissional, permitindo ao público o contato com os bastidores do mundo artístico.

Já no domingo (30), às 11h, em celebração ao Dia do Livro (comemorado em 23 de abril), será ministrada oficina sobre confecção de marca-páginas feitos à mão. De uma forma criativa e utilizando diferentes papéis, fitas, canetinhas e materiais encontrados na natureza, todos podem criar o seu próprio acessório.