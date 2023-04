Parque Capivari terá shows gratuitos no aniversário de Campos do Jordão

A cidade completa 149 anos no próximo dia 29, e os turistas que escolherem a região da Serra da Mantiqueira para passar o feriado prolongado, além de aproveitar o clima de Outono, vão poder prestigiar apresentações gratuitas, no palco do Parque Capivari, que também conta com diversas atrações para toda a família, como o recém inaugurado teleférico, o único de modelo misto da América Latina, roda-gigante, uma aventura radical no Trenó de Montanha, pedalinho, além de boa gastronomia e lojas de souvenirs.

Confira a programação:

29 de abril (sábado)

16h – Rafael Viola & Dinelson

17h30 – Alquimistas Sonorus

19h – Banda Sonora

20h30 – Samba Joy

30 de abril (domingo)

16h – Leo Schmidt e Banda

7h30 – Rota do Rock

19h – Feeldzz

20h30 – Sirius

1ª Corrida de Aniversário de Campos do Jordão

Para celebrar o aniversário da cidade, o Parque Capivari, em parceria com a 3A Running Sports, vai realizar a 1ª Corrida de Aniversário de Campos do Jordão. A competição comemorativa será no dia 01 de maio, às 8h, com premiação para os primeiros colocados dos trajetos de 5Km, 10Km, e caminhada de 3Km.