Rocky Mountain Games reuniu 1800 pessoas no fim de semana ensolarado em Campos do Jordão

A primeira etapa da temporada 2023 do Rocky Mountain Games chegou ao fim neste último domingo (2), em Campos do Jordão, em grande estilo, alto astral e mais um dia de sol e calor. E já deixa um gostinho de quero mais para os mais de 800 atletas, seus familiares e amigos, que totalizarem um público de 1.800 pessoas em dois dias de evento.

E as tribos do bikers e corredores não precisarão esperar muito para voltar a se reunir no maior festival de esportes e cultura de montanha do Brasil. A segunda etapa do circuito está marcada os dias 20 e 21 de maio, na Pedra Grande, em Atibaia.

Andrea Estevam, diretora executiva da Rocky Mountain Sports Content, confirma ter recebido somente feedbacks positivos dos atletas e, com isso, a expectativa para a etapa seguinte é de crescimento. “As mudanças feitas no percurso tiveram 100% de aprovação. A alteração na data também (antes o Rocky Mountain Games começava a temporada em Atibaia) foi um acerto, pois tivemos dias de sol e bem menos frio em relação aos anos anteriores, sempre chuvosos. Agora é trabalhar para a etapa da Pedra Grande, onde esperamos chegar à casa dos mil inscritos”, projetou.

Atrações da Arena em Capivari – Se as trilhas e o novo percurso renderam elogios, a Arena Rocky Mountain Games não ficou atrás. Além de estrutura para acomodar visitantes, turistas, amigos e familiares dos atletas, com opções de boa comida e bebida, o show com a banda Crazed Country Rebels e o festival de cinema ao ar livre foram diferenciais. Outro ponto que chamou a atenção do público foi a exibição ao vivo das disputas. Com transmissão da Trail TV, foi possível acompanhar pelo telão, em tempo real, a emoção e os esforço dos corredores e bikers pela Serra da Mantiqueira.

Testado e aprovado – Quem já tem participação garantida no evento da Pedra Grande são os vencedores da etapa de Campos do Jordão. “Com certeza estarei em Atibaia. Vim para Campos curti, pois gosto de prova longa e consegui uma vitória que não esperava. Foi minha primeira vez no Rocky Mountain Games e achei muito legal. Prova incrível. Organização impecável. Mais ainda por incluir o Gravel, uma modalidade que está crescendo cada vez mais”, disse André Froes, campeão dos Gravel 40km.

Luiz Miguel Campos Honório, campeão do Mountain Bike 50km é outro estreante que pretende fazer o circuito completo do Rocky Mountain Games. “Gostei muito da prova, um nível muito forte. Correr em Campos sempre é duro, terreno pesado. Estava meio úmido, com bastante lama e isso dificultou um pouco. Mas sou da vizinha Maria da Fé e conheço bem a região”, comentou. Já Maikon Oliveira não passou perto do pódio, mas chamou a atenção de todos ao encarar as trilhas sobre uma bicicleta de uma roda só, um monociclo.

Quem também gostou foi a primeira colocada dos 50km. “Foi muito legal. Gostei do percurso, que foi Mountain Bike de verdade: duro, técnico, divertido, um monte de single track legal. Nota 10”, comentou Marcella Toldi. Jéssica Alves de Brito Zinezi, bicampeã dos 25km, elogiou o evento como um todo. “A estrutura é show, a prova é impecável. Ano passado ganhei aqui em Campos, fiz segundo em Juquitiba e este ano pretendo correr também em Atibaia.”

O Uphiil encerrou a programação esportiva neste domingo. E teve cara de “Vale a pena ver de novo”. Campeões do Trail Run 21km, no sábado (1), Ayslan Miragaia e Giovanna Martins foram os mais rápidos no percurso de subida até o Pico do Imbiri. “Só a sensação de ser desafiada aqui em Campos, já valeu a pena. E ganhar essa premiação dupla só me fez agradecer a Deus e aos amigos, que fizeram o convite. Esse desafio modifica a gente para a vida e estarei em Atibaia”, disse Giovana.

Rei e Rainha da montanha – Minas Gerais dominou o Desafio do Rocky Man e Rocky Woman em Campos do Jordão. Isabela Silva Gonzaga, de Poços De Caldas, e Hugo Amaral, de Juiz De Fora, foram os atletas que somaram mais pontos na combinação das provas Trail Run 21 km, Mountain Bike 50 km e Corrida Uphill e levantaram o título de Rei e Rainha da Montanha. Hugo, inclusive, é bicampeão brasileiro de cross triathlon e onze vezes finisher do Ironman.

Diversão infantil – As crianças também se divertiram em Campos do Jordão. O Acampamento Go Outside, no sábado e domingo, levou meninos e meninas para uma expedição com trekking e atividades ao ar livre. Para quem ficou na arena, além de muito espaço para correr e brincar, os pequenos puderem “radicalizar” na cama eslástica e slackline.

OS CAMPEÕES

ROCKY MAN E ROCKY WOMAN

Hugo Amaral (Vidativa / Juiz de Fora)

Isabela Silva Gonzaga (BFL Esportes/Poços de Caldas)

MTB 25KM

Lucas Leonidas de Mendonça (Vivavox/Santa Rita do Sapucai-MG) – 01:24:44.805

Jéssica Alves de Brito Zinezi (DR Team/Guararema) – 02:22:55.037

MTB 50KM

Luiz Miguel Campos Honório (Colli Bikes M/Maria da Fé-MG) – 02:17:43.364

Marcella Toldi (São Paulo) – 02:49:33.376

GRAVEL

André Fernando Froes (Ponto bike Arrival/Sao Jose do Rio Preto) – 01:46:20.849

Raquel Farcioli (S2 bikeshop Campinas/Piracicaba) – 02:23:08.701

UPHILL

Ayslan Miragaia (Life Runners Brasil/São José dos Campos) – 22:57.945

Giovanna Martins (SPFCDRUN Giovanna Martins Assessoria/Salto) – 27:52.302