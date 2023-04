Neste sábado, dia 08/04, às 20h, o Sesc Taubaté apresenta o espetáculo de dança “Jamzz”, com Cristian Duarte em Companhia.

JAMZZ é uma fusão de Jam e Jazz. Jam é o termo adotado pelo movimento de contato improvisação em referência às sessões musicais realizadas principalmente pelo jazz e blues. Jamzz convida todos os participantes para uma experiência estética e performativa vintage alimentada principalmente por hits musicais dos anos 80 e 90.

Sobre Cristian Duarte

O coreógrafo Cristian Duarte é um artista paulistano com mais de 25 anos de atuação. Sua formação inclui o Estúdio e Cia Nova Dança em São Paulo e graduação na P.A.R.T.S. (Performing Arts, Research and Training Studios) em Bruxelas (Bélgica).

Sua prática artística tem sido marcada pela criação de contextos para experimentação e formação em dança como APT?, DESABA e LOTE/Z0NA. Entre seus trabalhos estão: Zoomzz (2021), Já Está (2020), Home100 (2020), Hack100 – Um pano de fundo (Audiovisual/2020), Let It All Out (2018), O que realmente está acontecendo quando algo acontece? (2017), Ó (2016), Against the Current, Glow para o Cullberg Ballet de Estocolmo (2015), Biomashup (2014), Jamzz (2012), The Hot One Hundred Choreographers (2011) e Médelei – eu sou brasileiro (etc) e não existo nunca (2006).

O espetáculo é gratuito. Classificação indicativa 16 anos.

Serviço:

Dança – ““Jamzz”, com Cristian Duarte em Companhia

Dia 08/04, sábado, às 20h.

Local: Circo

Entrada gratuita. Classificação indicativa: 16 anos

O Sesc Taubaté fica na Av. Engenheiro Milton de Alvarenga Peixoto, 1264. Esplanada Santa Terezinha. Mais informações pelo telefone 12.3634.4000 ou sescsp.org.br/taubate