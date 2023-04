Show da Marisa Monte é Adiado em Campos do Jordão devido a Previsão do Tempo

Previsto para acontecer no próximo dia 8 de abril em Campos do Jordão, o espetáculo da turnê Portas da cantora Marisa Monte, foi adiado devido ao alerta emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo.

De acordo com o comunicado enviado pelo Informativo do Parque Capivari, o mesmo informa que recebeu nesta quinta-feira(6), comunicação por parte da produção do show da Marisa Monte sobre o adiamento da apresentação que aconteceria neste sábado (8).

Segundo o informativo do Parque, a decisão foi acordada pelo escritório da artista, Kappamakki e Live4mat, com muita cautela, priorizando a segurança do público, diante do alerta emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, nesta quinta-feira (6), para a ocorrência de chuvas fortes, descargas elétricas, fortes rajadas de vento e risco de transtornos como desabamentos e deslizamentos durante o feriado de Páscoa para a região da Serra da Mantiqueira.

O parque lamenta o ocorrido, mas a segurança do público está em primeiro lugar.

Os ingressos permanecem válidos para a nova data, que será dia 09 de setembro de 2023.

Veja o comunicado: