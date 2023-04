Turismo de SP marca presença na WTM e celebra acordo pela promoção do litoral paulista

A Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo participa esta semana da WTM Latin America, a maior feira de turismo da América Latina, com estande próprio divulgando mais de 30 regiões turísticas e 200 destinos do Estado. O secretário Roberto de Lucena, participou da abertura da feira nesta segunda-feira, 3, e visitou os estandes que reúnem mais de 600 expositores. Ele também assinou um acordo de cooperação com a Embratur, Braztoa e prefeituras locais pela promoção dos destinos do Litoral Norte.

O secretário elogiou os 10 anos da WTM e sua premissa de “trazer o mundo para a América Latina e promover a América Latina para o mundo”. “É um privilégio para São Paulo sediar uma feira que conecta destinos e pessoas, apresenta produtos exclusivos e lançamentos que fomentam essa grande locomotiva que é o turismo”, disse o secretário Lucena. A expectativa é que a feira atraia 20 mil profissionais do setor.

O secretário assinou um memorando de entendimento com o objetivo de fomentar a atividade turística no Litoral de SP em parceria com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur); as Secretarias de Turismo dos cinco municípios que compõe o Litoral Norte/Circuito Turístico Litoral Norte; a Baixada Santista/Região Turística Costa da Mata Atlântica; o Litoral Sul/Região Turística Lagamar (Iguapé, Ilha Comprida e Cananéia) e a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa).

“Essa parceria com o secretário de Turismo de São Paulo, Roberto Lucena, e os prefeitos do litoral paulista é estratégica para trazermos mais visitantes da América do Sul. É assim que fortaleceremos as economias dessas cidades. Vamos promover os destinos de sol e praia, além do ecoturismo. E também incluir a realização de workshops para fomentar a sustentabilidade e capacitar os trabalhadores para melhorar, ainda mais, a experiência dos turistas e gerar mais empregos”, afirma o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

No acordo de cooperação mútua, estão previstas ações como uma campanha de marketing digital pelo litoral paulista, em mercados estratégicos como Argentina, Uruguai e Paraguai, em parceria com a Embratur; uma campanha de apoio à comercialização com as operadoras, com a Braztoa; workshops com a temática Turismo Internacional e Mudanças Climáticas, com os municípios do litoral norte e Sul, em parceria com a Embratur, com o objetivo de promover a capacitação de gestores públicos, empresários, profissionais liberais e membros da comunidade sobre mudanças climáticas e turismo internacional.

Empresários e gestores públicos também terão à disposição capacitações em uma plataforma online sobre Negócios e Eventos, com o objetivo de qualificá-los para receber eventos internacionais de negócios e eventos em feiras internacionais, com o apoio da Embratur. A autarquia também levará destinos do litoral norte para feiras de turismo de negócios e eventos, como a IMEX, na Alemanha; e a FIEXPO, no Panamá.

A abertura teve fala do secretário Lucena, representando o Governador Tarcísio de Freitas; Daniel Zanetti, diretor da WTM Latin América; (Anfitrião); Vasyl Zhygalo, diretor de Portfólio Global dos Eventos WTM e IBTM; Romeu Zema, governador do Estado de Minas Gerais; Fábio Mitidieri, Governador do Estado de Sergipe; Ricardo Nunes, prefeito da Cidade De São Paulo; Bento Nunes, secretário Executivo do Ministério do Turismo, representando a ministra Daniela Carneiro; e do deputado Romero Rodrigues, Presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados; e Marcelo Freixo, Presidente da Embratur.

Na terça-feira, 4, na WTM, o secretário Lucena retorna à WTM para uma força tarefa em prol da recuperação do litoral norte. Ele assinará protocolos de intenção com quatro organizações do setor e duas operadoras de turismo com o objetivo de unir esforços pela retomada econômica dos destinos litorâneos. No estande da Setur, ele também lançará uma plataforma online de informações do turismo paulista que integra programas e ações da Secretaria, além de um guia de rotas turísticas e guias temáticos.