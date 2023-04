Warung Tour está de volta a Campos do Jordão no feriado de Corpus Christi

A edição de Campos do Jordão do Warung Tour tem um lugar especial na turnê do famoso evento de música eletrônica do Brasil, que começou em 2017. O evento está de volta prometendo ser o evento mais quente do inverno de 2023! No dia 08 de junho durante o feriado de Corpus Christi de 2023, o Warung Tour, eleito o 21º melhor club do mundo, segundo a votação popular da DJ Mag britânica, ocupa novamente o Haras do Itapeva!

A sétima temporada da turnê promete ser ainda melhor que a última edição, oferecendo mais atrações e novidades para os participantes. A combinação perfeita e harmônica entre música, integração com a natureza e um público especial, um sunset com um cenário único em meio a natureza, que já virou tradição no calendário de Campos.

Line up

Os nomes que vão compor o line up são: Binaryh, D-Nox, Mary Mesk, Patrice Bäumel, Stephan Jolk, Tolex e Zac! O line-up conta com um trio de alemães para comandar a pista do Haras Itapeva! Começando com Stephan Jolk, um dos nomes de vanguarda do Techno Melódico e que fez sua estreia no Brasil no ano passado, na edição de São Paulo do Warung Tour. O produtor é conhecido por seus sets que constroem “paisagens emocionais” com uma sonoridade intensa e bastante envolvente, e tem a carreira marcada por uma rápida ascensão no mercado, emplacando quatro lançamentos pela Afterlife, feito incomparável que destaca o talento do artista.

Patrice Bäumel está de volta à Campos! O dono do estilo “modern dance music for adults” levou o público à loucura no ano passado e promete repetir o feito em 2023 com seu som que agrada mente e corpo, colocando a pista inteira para dançar. O produtor é líder das paradas do Beatport, sendo um dos maiores nomes mundiais da cena.

Chefe das gravadoras alemãs Sprout e Plastik Park, D-Nox é DJ desde os anos 90 e tem um talento único, podendo transformar uma noite de festa normal em um carnaval eletrônico. Apesar de ter nascido na Alemanha, o artista pode ser considerado praticamente brasileiro, se apresentando aqui pela primeira vez em 2003, além de já ter morado no país.

O time nacional vem para tornar o dia 8 de junho inesquecível com o nosso casal embaixador do Techno Melódico, Binaryh! Renee Castanho e Camila Giamelaro vêm conquistando seu espaço na cena nacional e internacional nos últimos anos, com marcos importantes como assinar a trilha sonora do DGTL São Paulo com o remix exclusivo de “Blinded” do berlinense Coloray.

Residente do Warung Beach Club, ZAC também estará presente em Campos do Jordão, trazendo todo o DNA do club! O artista é um dos principais nomes do House Progressivo na América do Sul, colecionando mais de 5 milhões de streams em seu remix de “Make It Better” no Spotify. Fechando o line, temos a paulistana Mary Mesk, que já se apresentou no Universo Paralello e fez uma turnê pela América Latina com Miss Monique e Tolex, que neste ano também se apresentou no Warung Tour Maresias.

Edição de 2022

O alemão Recondite, estreando na edição de inverno da turnê, o artista levou toda a sua identidade musical expressiva para comandar a pista no Haras com seu live set que tem como principal característica reagir de acordo com a emoção do público, entregando uma experiência única para os presentes.

A festa ainda troxe toda a experiência de Patrice Bäumel, dono do próprio estilo “modern dance music for adults”. O alemão levou para Campos do Jordão, seu set cheio de energia com um som que agrada a mente e o corpo.

Seu conterrâneo, o maestro D-Nox também marcou presença na cidade, o artista, que tem um carinho especial pelo Brasil, (inclusive casado com uma brasileira) levou o melhor do Progressive Techno.

Mas o line-up não contou só com nomes internacionais não, a lenda brasileira Gui Boratto se apresentou em formato live. Começando como engenheiro de som, a carreira de Gui na música eletrônica vem desde os anos 90, mas foi só em 2007 que ele lançou uma produção própria, o EP “Royal House” pela Plastic City History. A partir daí o resto é história, colecionando apresentações incríveis, lançamentos nas mais variadas labels e a abertura da sua própria gravadora, a D.O.C., em 2013.

E para lista de apresentações ficar completa ainda incluem: Badaró, que teve sua estreia no Warung Tour; Boghosian, eleito três vezes melhor DJ do Brasil pelo Cool Awards; o medalhão brasileiro Gabe; Rapha Fernandes, que retornou à edição de inverno do Warung; e William Marques, uma das revelações dos últimos anos.

Warung Tour Campos do Jordão

Data: 08 de junho

Onde: Haras do Itapeva

Ingressos com desconto: compre aqui (não esqueça de inserir o cupom de desconto wegoout para garantir seu desconto!)

Atrações: Patrice Bäumel, Stephan Jolk, D-Nox, Zac, Binaryh, Mary Mesk e Tolex