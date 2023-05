Aproveite o melhor de Campos do Jordão durante o Feriado de Corpus Christi no Bendito Cacao Resort & Spa

Para você que ainda não sabe o que fazer no feriado de Corpus Christi, o Bendito Cacao Resort & Spa, em Campos do Jordão é a escolha certa para se divertir, relaxar e se aventurar. O Resort preparou uma programação imperdível, com atividades para agradar a todos os gostos e idades. De quarta a domingo, os hóspedes poderão desfrutar de uma série de experiências únicas e momentos inesquecíveis.

O Resort oferece uma ampla variedade de atividades e opções de lazer para seus hóspedes, divididas em seis categorias de suítes, que totalizam 94 acomodações. Além das opções de hospedagem, o resort conta com diversas instalações, como um SPA para tratamentos de beleza e bem-estar, experiências gastronômicas com cacau e vinhos, e um espaço MasterChef para aulas de culinária.

Para aqueles que buscam aventura, o resort oferece tirolesas, trilhas em meio à mata da Serra da Mantiqueira, e um espaço kids com personagens da Cacau Show para divertir as crianças. Já para os amantes de esportes, há piscina aquecida com água mineral, campo de futebol, quadra de tênis, campo de areia e outras atividades físicas disponíveis.

A programação já começa na quarta-feira, 07/06, com o Desafio Matinal, que promete animar os participantes logo cedo. Em seguida, o Momento Estique-se ajuda a preparar o corpo para as atividades do dia. Durante a manhã, os hóspedes poderão fazer a Trilha Mirante + a Trilha Horta e participar do Desafio de Beach Tennis, enquanto à tarde, a Tirolesa e a Experiência 100% Cacau são algumas das opções de diversão.

A noite será incrível, com duas opções, os hóspedes poderão escolher entre o jantar* no restaurante principal, assinado pelo Chef Laio Santos, com piano ou Noite do Fondue*, na Cave, acompanhado de música ao vivo com voz e violão.

Na quinta-feira, 08/06, o Resort começa oferencendo aos seus hóspedes o Desafio do Beach Tennis, também poderão se aventurar na Tirolesa em dois períodos, tarde e noite, além de ter a Experiência de se tornar um jurado do MasterChef na Desgustação Intensidades. Para finalizar o dia relaxando, terá uma sessão de cinema entre pais e filhos.

A sexta-feira, 09/06, será animada, com o passeiode trenzinho pelo centro da cidade, as crianças vão se divertir ao lado de quem amam. Para os que optarem permanecer no Resort, terão duas opções de trilha, a do lago e a do Xandão, Fundador e Presidente da Cacau Show.

Para os amantes de gastronomia, o almoço será baseado na culinária árabe, o chá da tarde será com o tema de Festa Junina e poderão se deliciar no jantar* com uma Noite do Fondue com música ao vivo, com voz e violão. Para encerrar, terão uma sessão de Teatro mais que especial.

O sábado, 10/06, começa com atividades mais intensas, com a Trilha da Cachoeira, além de atividades como a Tirolesa, a Experiência 100% Cacau e o Bendito’s Workshop, com degustação da Mantiqueira. Terá almoço completo com Feijoada e Noite da Pizza* na Cave, com música ao vivo. O dia termina com chave de ouro, com o Pub Night* com música ao vivo do Eduskyliner.

No último dia, 11/06, a Manhã Show em Família traz ainda mais diversão com atividades esportivas, como futebol entre pais e filhos, beach tennis e vôlei de areia, seguido de um almoço com sabor mineiro e um passeio pela horta do Chef. Para fechar o feriado em grande estilo, acontecerá o Cine Cacau Retrô.

Com essa programação incrível, o Resort em Campos do Jordão é o destino ideal para quem busca diversão, aventura e momentos inesquecíveis no feriado de Corpus Christi.

Jantar e SPA não estão inclusos no pacote, verificar disponibilidade e condições de pagamento no ato do check-in*

SOBRE O BENDITO CACAO RESORT & SPA

Inaugurado em abril de 2022 o Bendito Cacao Resort & Spa, localizado em Campos do Jordão, oferece para seus hóspedes experiências encantadoras. A infraestrutura do resort conta com SPA; experiências únicas com cacau; espaço exclusivo para harmonização de chocolate com vinhos; espaço MasterChef; tirolesas; espaço kids com personagens da Cacau Show; trilhas incríveis em meio a mata da Serra da Mantiqueira; piscina aquecida com água mineral; campo de futebol; quadra de tênis; heliponto e muito mais.