Burning Fest Batalha de Assadores Está de Volta em Taubaté no Via Vale Garden Shopping

A Cidade de Taubaté irá receber de 19 a 21 de Maio, no Via Vale Garden Shopping, o maior festival de churrasco do Estado de São Paulo, BURNING FEST- A BATALHA DE ASSADORES, com muita variedade de comidas, uma ótima gastronomia de rua com seus food Trucks, e grandes cervejarias, é a segunda vez que o Burning estará na Cidade, agora em sua 17º Edição.

Criado em junho de 2022, já passou por várias cidades do Estado e recentemente teve sua primeira realização no litoral Paulista e seu retorno em Taubaté promete ser inesquecivel, com shows ao vivo durante todo festival e área kids para às crianças.

Confira Programação

Sexta-feira 19/05:

Deep Ilusions – Guns N’ Roses Cover – 20h00

Sábado 20/05:

Chili Papas – Red hot Chili Peppers Cover – 13h00

Easy Target – Food Fighters Cover – 16h00

Let There Be Rock – AC/DC Cover – 20h00

Domingo 21/05 :

Sonora – Capital Inicial Cover – 13h00

Pop Drops – Tears For Fears/ Duran Duran Cover – 16h00

Keep the Faith – Bon Jovi Cover -20h00

O Burning Fest conta com uma programação recheada de coisas boas, além de um encontro delicioso com a Batalha de Assadores e seus:

Churrasco

Parrila

Costela de chão

Burgues e muito mais

Os melhores Trucks de Gastronomia variada entre eles:

Torresmo

Crepes

Mexicano

Churros e Sorvete

Local: Via Vale Garden Shopping

Av. Dom Pedro I- 7181 – Res. Estoril – Taubaté

De 19 a 21 de Maio de 2023 das 12h00 às 22h00 – Evento Pet Fridely