Cozinha a dois: Marcelo de Carvalho e Chris Pitanguy celebram sucesso de canal culinário com evento imersivo em Campos do Jordão

O empresário e sócio-fundador da RedeTV!, Marcelo de Carvalho, e a jornalista e consultora de mercado de luxo, Chris Pitanguy, se preparam para receber amigos e convidados em Campos do Jordão, cidade onde será realizada a primeira edição do ‘Mangia Bene Experience’, um evento imersivo de gastronomia e lifestyle para celebrar o primeiro ano do canal de culinária homônimo que criaram juntos nas plataformas digitais.

No ‘Mangia Bene’, disponível tanto no YouTube como no Instagram, o casal compartilha receitas de uma forma leve e descomplicada, além de dicas de viagens, restaurantes e experiências gastronômicas. Os vídeos ainda revelam situações inusitadas protagonizadas pela dupla na cozinha e toda a sua espontaneidade, o que tem conquistado os seguidores.

Agora, Marcelo e Chris estão expandindo o projeto e realizarão encontros ao redor do país, o ‘Mangia Bene Experience 2023’. Para quem gosta de boa comida e momentos especiais, o casal reunirá grupos seletos para uma viagem, que contemplará uma experiência gastronômica única com shows, degustação de vinhos, mixologia e um menu completo preparado especialmente pelos anfitriões.

Campos do Jordão será o primeiro destino do ‘Mangia Bene Experience 2023’. O encontro será nos dias 5, 6 e 7 de maio, no Hotel Toriba, um dos mais tradicionais da região da Serra da Mantiqueira. O local possui a Escola Gastronômica Toriba,

ambiente ideal para Marcelo e Chris ensinarem, passo a passo, o preparo de pratos minimalistas, assim como ocorre nos episódios do Mangia Bene (do italiano “comer bem”).

“Pensamos nesse evento como uma forma de aproximar, queremos que todos experimentem o que vivemos e mostramos no canal. O Toriba tem essa cozinha de vidro fantástica, cercada de verde, onde é possível cozinhar e admirar a natureza ao mesmo tempo. Uma vivência incrível”, exalta Chris Pitanguy.

“O Mangia Bene Experience surgiu da ideia de reunir um grupo para que pudéssemos compartilhar experiências não somente gastronômicas, mas também mesclar histórias, culturas e estilos de vida em um único evento”, destaca Marcelo de Carvalho.

Angra dos Reis, Ilhabela, Paraty, Capri, Roma, Verona, Nova York, Aspen e Palm Beach foram alguns dos cenários deslumbrantes visitados pelo casal neste primeiro ano de ‘Mangia Bene’, destinos que serviram de inspiração para conteúdos especiais que preservaram as características culturais e nativas de cada região, proporcionando um tempero extra às receitas e roteiros gastronômicos.

Mangia Bene Experience

Data: 5 a 7 de maio de 2023

Local: Hotel Toriba, em Campos do Jordão (SP)

Informações evento: https://www.instagram.com/mangiabeneoficial/