Dia das Mães em Campos do Jordão terá diversas atrações e espera receber 40 mil visitantes

Campos do Jordão espera receber um público rotativo de cerca de 40 mil visitantes durante o final de semana do Dia das Mães (14), segundo a Associação Comercial e Empresarial (ACE). A dica fica por conta da segunda edição do Festival Arte no Outono, que segue com grandes atrações até o dia 21 de maio.

No sábado (13), às 19h, o Auditório Claudio Santoro será palco para a apresentação do cantor e compositor Gabriel Sater com a participação da Orquestra Canto da Viola.

No domingo (14), às 11h, será a vez dos Gilsons – Francisco Gil, João Gil e José Gil. Informações sobre os ingressos e programação completa pode ser obtidas pelo site: www.artenooutono.com.br.

Segundo o presidente da ACE, Guilherme Centofante, a natureza deslumbrante da Serra da Mantiqueira aliada ao clima, rica gastronomia e inúmeros passeios, somam atrativos perfeitos para curtir a data em família. “A cidade está mais uma vez pronta para acolher e proporcionar bem-estar aos seus visitantes”, ressalta.

A alta gastronomia de Campos, acrescente ele, atrai turistas de todos os cantos. “Temos opções para todos os gostos: dos tradicionais fondues aos pratos à base de carnes e peixes, como a truta. Além disso, excelentes opções veganas e vegetarianas. Sem esquecer dos nossos famosos chocolates e cervejas artesanais.”

A cidade, que fica a cerca de 170 quilômetros da capital paulista, reúne mais de 240 meios de hospedagem – dos mais simples aos luxuosos. “A previsão é que a rede hoteleira no final de semana do Dia das Mães registre cerca de 80% de ocupação”, diz Centofante.