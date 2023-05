PlayPub Campos do Jordão apresenta o Rock n’ Pub

O PlayPub, bar da Cerveja Campos do Jordão que oferece vivência completa do universo cervejeiro, vai trazer o melhor do rock para as noites de Campos do Jordão neste mês de maio.

A programação musical vai acontecer em todos os finais de semana do mês, com shows sempre a partir das 20h. As atrações confirmadas são: a banda Nasses, no dia 6 de maio; a banda Eleven, no dia 13 de maio; Roger Isla, no dia 20 de maio; e a banda Jack on the Rocks, no dia 27. Não há necessidade de reserva.

Para harmonizar com o melhor da música, a casa vai disponibilizar chopes de edição limitada que estão disponíveis exclusivamente nas oito torneiras do PlayPub, produzidos na minifábrica que a cervejaria mantém no local.

O PlayPub fica na Av. Dr. Antônio Nicola Padula, 61 – Capivari, Campos do Jordão – SP. Para mais informações, ligue: (12) 3663-4006.