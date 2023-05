Santo Antônio do Pinhal promove o XVI Festival da Viola

A Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal abre nesta quarta-feira (3), até o dia 22 de maio, as inscrições para o XVI Festival da Viola “Troféu Maria José Mazé’’. O evento será nos dias 26, 27 e 28 de maio, na Praça Benedito Marcondes Raposo (Praça do Artesão), no centro, e conta com realização das secretarias de Turismo e Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Prefeitura, onde também é possível acessar o Regulamento. Serão aceitas inscrições no dia da apresentação, mas com uma (1) hora de antecedência.

A idade mínima para participação é 16 anos. O evento terá mais de R$ 7.000,00 em premiações e contará com shows musicais.

O festival, que este ano está em sua 16ª edição, tem como objetivo descobrir novos valores, favorecer a presença da cultura popular e preservar a autêntica música sertaneja raiz.

CATEGORIAS – As categorias são:

individual municipal;

dupla/trio municipal;

individual regional;

dupla/trio regional.

Os candidatos serão julgados nos critérios:

Afinação: Instrumento;

Rítmica: Ritmo, Tempo, Melodia;

Interpretação: presença e postura de palco;

Vocalismo: voz, afinação e dicção;

Musicalidade: arranjo e melodia.

Entre os jurados convidados estará presente um dos maiores nomes do estudo e da interpretação da viola caipira e das orquestras de viola: Rui Torneze. O maestro já formou mais de 25 orquestras de viola caipira em várias cidades do país e é fundador e regente da Orquestra Paulistana de Viola Caipira (veja texto abaixo).

PROGRAMAÇÃO:

26/05 (Sexta-feira)

A partir das 18h

PORTEIRA DO TEMPO: aquecimento para o XVI Festival da Viola “Troféu Maria José Mazé’’. Apresentações abertas aos violeiros para aquecimento antes da fase classificatória Municipal e Regional.

22h: Chapéu Brasil

27/05 (Sábado)

A partir das 19h: Início da Classificatória e premiação dos violeiros da cidade.

22h30: Adriana Farias

28/05 (Domingo)

A partir das 13h30: Rui Torneze / Orquestra de Violeiros de Redenção da Serra

14h: Classificatória e eliminatória Regional / Final do Festival.

RUI TORNEZE – Rui Torneze começou a aprender música aos 11 anos e estudou violão erudito com o maestro Carmelo Crisafulli e também no Conservatório Marcelo Tupinambá. Formado em Ciências Contábeis pela USP, conheceu a viola caipira aos 20 anos de idade quando trabalhava como auditor pelo interior do Brasil.

É autor de vários livros de ensino sobre a viola caipira, lecionou por 13 anos na Universidade Livre de Música, hoje a Escola de Música do Estado de São Paulo Tom Jobim, e pioneiro na elaboração e criação de arranjos específicos para orquestras de viola caipira.

Nas últimas duas décadas, Rui Torneze, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, formou mais de 25 orquestras de viola caipira em várias cidades de São Paulo, além de municípios nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

Fundador e regente da Orquestra Paulistana de Viola Caipira, atua desde 2002 na diretoria do Instituto São Gonçalo de Estudos Caipiras, instituição voltada ao estudo e difusão da cultura tradicional caipira. O Instituto promove, por meio da Orquestra, a capacitação e a inclusão de grupos situados à margem do convívio social.

Gravou junto com a Orquestra cinco CDs e dois DVDs. Em 2004 obteve uma indicação ao Grammy Latino. E em 2010 participou de uma turnê em Portugal. Em 2017, na cidade de Uberlândia (MG), regeu a maior orquestra de violas caipira do mundo, com 661 integrantes, recorde este catalogado no Guinness Book.