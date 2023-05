Show de drones no Colinas marca lançamento do Órizon da RDC Construtora neste sábado

Quem passar pela região do Jardim Colinas em São José dos Campos, neste sábado (13), às 19h30, será surpreendido com um lindo espetáculo bem em cima do shopping: um show de pirotecnia digital com 80 drones de luz irão formar um verdadeiro balé no céu. A apresentação faz parte das ações de lançamento do novo empreendimento da RDC Construtora, o Órizon Park — sofisticado edifício residencial que será construído nas proximidades.

Controlados por inteligência artificial, os drones poderão ser vistos até cerca de dois quilômetros de distância com duração de cinco minutos. Será a quarta apresentação da Magic Drone na cidade — ao todo, a empresa joseense soma mais de 60 shows pelo país.

SOBRE O ÓRIZON — A união de toda a tecnologia de construção da RDC com a arquitetura singular da Konigsberger Vannucchi, resultou no Órizon — exclusivo alto padrão no Colinas, uma das regiões mais requisitadas da cidade.

Serão 36 unidades de 300 m² e uma cobertura de 590 m², com vista livre de interferências urbanas em todas as suítes. Um condomínio completo, com segurança 24 horas, academia, piscina, playground e muito mais. O Órizon Park é, sem dúvidas, sinônimo de bem-estar, modernidade e sofisticação!