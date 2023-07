Agenda 53º Festival de Inverno de Campos do Jordão – 20 a 26/jul

Reconhecido como o maior e mais tradicional evento de música clássica da América Latina, o Festival de Inverno de Campos do Jordão chega à sua 53ª edição em 2023 – ele não ocorreu apenas em 2020, devido à pandemia do coronavírus. A programação artística acontece de 01 a 30 de julho, conta com recursos de acessibilidade e está distribuída entre as cidades de Campos do Jordão – em três palcos – e a Sala São Paulo – em dois palcos. O Festival é realizado pela Fundação Osesp e pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

São mais de 60 concertos, todos eles com entrada gratuita e divididos entre três locais da cidade da Serra da Mantiqueira: o adorado Auditório Claudio Santoro (com apresentações de sexta a domingo); o popular Parque Capivari (concertos aos sábados e domingos); e a bela Capela São Pedro, localizada no Palácio Boa Vista (recitais aos sábados e domingos). A Sala São Paulo também tem uma agenda musical, com atrações distribuídas entre a Sala do Coro (de terça a quinta-feira, com ênfase em Artistas do Festival) e a Sala de Concertos (aos sábados e domingos).

No módulo pedagógico, o Festival recebe ao todo 136 alunos e 42 professores. Os bolsistas estão tendo, nesta edição, duas semanas de prática orquestral e duas de música de câmara, em aproximadamente 1.000 horas-aula. Convidamos dois grandes nomes camerísticos do Reino Unido: o Quarteto Brodsky, que toca a integral dos 15 Quartetos de Cordas de Shostakovich com os estudantes; e o quinteto de sopros London Winds, que permanece por uma semana participando de atividades educativas e artísticas. Os maestros convidados são o alemão Henrik Schaefer e a indonésia Rebecca Tong, que encerra a programação à frente da Orquestra do Festival com a estreia mundial de uma obra de Rafael Marino Arcaro, além de interpretar a amada Quinta Sinfonia de Mahler.

TERCEIRA SEMANA DE FESTIVAL

Destacam-se na agenda ao longo da próxima semana as apresentações de Artistas do Festival nos dias 20, 21, 25 e 26/jul – serão imperdíveis as que o Quarteto Brodsky faz ao lado desses bolsistas na Sala do Coro, esta semana (20 e 21/jul), tocando Quartetos de Shostakovich; a do quinteto de sopros britânico London Winds (21/jul, Auditório Claudio Santoro); da animada SP Big Band, sob a batuta de Daniel D’Alcântara (22/jul, Parque Capivari); do Coro da Osesp com o programa Luzes do Ártico, seguido do Quarteto Brodsky com Artistas do Festival (22/jul, Claudio Santoro); e da Orquestra de Câmara do Festival com regência de Fabio Zanon (23/jul, Claudio Santoro). E na Sala São Paulo, também no domingo (23/jul), merece atenção o recital do Coral Paulistano com o Grupo de Percussão do Festival. Toda a programação é gratuita, e os ingressos podem ser retirados a partir de 5 dias antes de cada apresentação, sempre às 10h, limitado a 4 por pessoa (haverá distribuição de ingressos remanescentes no dia das apresentações, na bilheteria, 1h antes do início, conforme lotação dos espaços). A programação completa do Festival pode ser acessada no site oficial.

PRÊMIOS E BOLSAS

O Prêmio Eleazar de Carvalho contemplará o/a bolsista que mais se destacar nessa edição, concedendo a ele/a uma bolsa de US$ 1.400 mil (um mil e quatrocentos dólares) mensais para estudar por um período de até nove meses em uma instituição estrangeira de sua escolha, além de ter cobertas as despesas de translado entre o Brasil e o exterior. A Fundação Osesp poderá premiar outros bolsistas que se destacarem durante as atividades com bolsas na Academia de Música da Osesp.

SOBRE O FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPOS DO JORDÃO

Criado em 1970 pelos maestros Eleazar de Carvalho, Camargo Guarnieri e Souza Lima, o Festival de Campos do Jordão combina, com excelência, uma programação de música de concerto a um trabalho pedagógico amplo e qualificado. Ao longo de suas 52 edições, o evento, atualmente realizado no Inverno e também no Verão, se consolidou como o maior e mais importante festival de música clássica da América Latina, oferecendo aos bolsistas a vivência com importantes nomes da música nacional e internacional e, paralelamente, uma programação cultural de qualidade, que beneficia não somente a cidade de Campos do Jordão (SP) como todo o seu entorno, ampliando as oportunidades de acesso à música erudita.

REALIZAÇÃO

A 53ª edição do Festival de Inverno de Campos do Jordão tem o patrocínio de Sabesp e Instituto Cultural Vale, copatrocínio de Itaú e apoio de Astra e Montana Química Ltda, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e ProAC ICMS. Parceria: ACE Campos e Fritz Dobbert. Promoção: Folha de S.Paulo, 29Horas e Band Vale FM 102.9. Apoio Institucional: Prefeitura de Campos do Jordão. Realização: Fundação Osesp, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Ministério da Cultura e Governo Federal – União e Reconstrução.

AMIGOS DO FESTIVAL

Desde 2013, a Fundação Osesp conta com a colaboração de uma rede de estabelecimentos comerciais da cidade de Campos do Jordão, que contribui para a divulgação de informações sobre a programação de concertos. Esses estabelecimentos recebem um selo que os identifica como Amigos do Festival e mostra engajamento com um dos mais tradicionais projetos culturais da cidade.



| PROGRAMAÇÃO DE CONCERTOS – 20 A 26 DE JULHO |



20 JUL quinta 19h00 Sala do Coro

Shostakovich Lado a Lado

ARTISTAS DO FESTIVAL

Dmitri SHOSTAKOVICH

Quarteto nº 13 em Si Bemol Menor, Op. 138

Quarteto nº 14 em Fá Sustenido Maior, Op. 142

QUARTETO BRODSKY

KRYSIA OSOSTOWICZ violino

IAN BELTON violino

PAUL CASSIDY viola

JACQUELINE THOMAS violoncelo

Dmitri SHOSTAKOVICH

Quarteto nº 5 em Si Bemol Maior, Op. 92

_____

21 JUL sexta 19h00 Sala do Coro

Shostakovich Lado a Lado

ARTISTAS DO FESTIVAL

Dmitri SHOSTAKOVICH

Quarteto de Cordas nº 11 em Fá Menor, Op. 122

Quarteto de Cordas nº 12 em Ré Bemol Maior, Op. 133

QUARTETO BRODSKY

Dmitri SHOSTAKOVICH | Quarteto de Cordas nº 15 em Mi Bemol Menor, Op. 144

_____

21 JUL sexta 20h30 Auditório Claudio Santoro

LONDON WINDS

PHILIPPA DAVIES flauta

PHILIP HAWORTH oboé

MICHAEL COLLINS clarinete

EMILY HULTMARK fagote

CARSTEN WILLIAMS trompa

György LIGETI | Seis Bagatelas para Quinteto de Sopros

Jean FRANÇAIX | Quinteto de Sopros nº 1

Malcolm ARNOLD | Três Shanties

_____

22 JUL sábado 11h00 Parque Capivari

BANDA SINFÔNICA DO EXÉRCITO

SUBTENENTE DANIEL DA SILVA FILHO regente

James BARNES | Abertura Sinfônica

Heitor VILLA-LOBOS | Pro Pax, Marcha Triunfal para Banda

Howard HANSON | Chorale and Alleluia

Alfred REED | Danças Armênias

Franco CESARINI | Solemnitas, Op. 29

_____

22 JUL sábado 16h00 Parque Capivari

SP BIG BAND

DANIEL D’ALCÂNTARA regente

Jorge Ben JOR | País Tropical (Arranjo Rafael Rocha)

PIXINGUINHA | Um a Zero (Arranjo Bruno Santos)

Ivan LINS | Novo Tempo (Arranjo Rafael Rocha)

Jorge Ben JOR | Mas que Nada (Arranjo Rafael Rocha)

Chico BUARQUE | Feijoada Completa (Arranjo Jessé Sadoc)

Jorge ARAGÃO | Vou Festejar (Arranjo Bruno Santos)

Baden POWELL | Cai Dentro (Arranjo Rafael Rocha)

João BOSCO

Linha de Passe (Arranjo Nelson Faria)

Incompatibilidade de Gênios (Arranjo Nelson Faria)

Martinho da VILA | Canta Canta Minha Gente (Arranjo Rafael Rocha)

Tim MAIA | Não Quero Dinheiro (Arranjo Rafael Rocha)

_____

22 JUL sábado 17h00 Capela do Palácio

ARTISTAS DO FESTIVAL

Dmitri SHOSTAKOVICH

Quarteto nº 6 em Sol Maior, Op. 101

Quarteto nº 10 em Lá Bemol Maior, Op. 118

_____

22 JUL sábado 20h30 Auditório Claudio Santoro

Luzes do Ártico

CORO DA OSESP

SOFI JEANNIN regente

Hugo ALFVÉN

Aftonen

Uti vår hage

O jungfrun hon går i ringen

Anders HILLBORG | En Midsommarnattsdröm

Edvard GRIEG | Ved Rondane, Op. 33 nº 9

Jan SANDSTRÖM | Bieggá Luohte

Jean SIBELIUS | Quatro Canções, do Op. 18

Einojuhani RAUTAVAARA | Suíte de Lorca

Shostakovich Lado a Lado

QUARTETO BRODSKY

KRYSIA OSOSTOWICZ violino

IAN BELTON violino

PAUL CASSIDY viola

JACQUELINE THOMAS violoncelo

Dmitri SHOSTAKOVICH | Quarteto nº 9 em Mi Bemol Maior, Op. 117

_____

23 JUL domingo 11h00 Auditório Claudio Santoro

ORQUESTRA DE CÂMARA DO FESTIVAL

FABIO ZANON regente

Joseph HAYDN | Sinfonia nº 103 em Mi Bemol Maior – “O Rufar dos Tambores”

Franz SCHUBERT | Sinfonia nº 8 em Si Menor, D 759 – Inacabada

_____

23 JUL domingo 11h00 Capela do Palácio

GUSTAVO ANANIAS clarinete

LUCAS GONÇALVES piano

Luigi BASSI | Fantasia sobre Rigoletto de Verdi

Camille SAINT-SAËNS | Sonata para Clarinete e Piano em Mi Bemol Maior, Op. 167

Luperce MIRANDA | Quando Me Lembro

Pablo De SARASATE Fantasia Sobre Carmen de Bizet, Op.25

_____

23 JUL domingo 11h00 Parque Capivari

GRU SINFÔNICA

EMILIANO PATARRA regente

Georges BIZET | L’Arlesiénne: Suíte nº 2

Arturo MÁRQUEZ | Danzón nº 8

Ernani AGUIAR | Sinfonietta Seconda – Carnevale

_____

23 JUL domingo 15h00 Parque Capivari

ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL DE SANTOS

LUÍS GUSTAVO PETRI regente

Pyotr Ilyich TCHAIKOVSKY

Romeu e Julieta – Abertura-Fantasia

Sinfonia nº 4 em Fá Menor, Op. 36

_____

23 JUL domingo 11h00 Sala São Paulo

CORAL PAULISTANO

RICARDO BOLOGNA regente

MAÍRA FERREIRA regente

MANUELA FREUA soprano

JULIANA TAINO mezzo soprano

CLEYTON PULZI tenor

MARCELO FERREIRA barítono

PAULO ÁLVARES piano

RENATO FIGUEIREDO piano

ROSANA CIVILE piano

LEANDRO ISAAC piano

GRUPO DE PERCUSSÃO E ARTISTAS DO FESTIVAL

Igor STRAVINSKY | Les Noces

Georg Carl Johann ANTHEIL | Ballet Mecánique

_____

25 JUL terça 19h00 Sala do Coro

Programa a ser anunciado.

_____

26 JUL quarta 19h00 Sala do Coro

Programa a ser anunciado.



| SERVIÇO |

53º Festival de Inverno de Campos do Jordão

Data: 01 a 30 de julho

Ingressos: Entrada gratuita, com retirada de ingressos neste link a partir de 5 dias antes de cada apresentação, às 10h, limitada a 4 ingressos por pessoa (Parque Capivari: entrada livre. Haverá distribuição de ingressos remanescentes no dia das apresentações, na bilheteria, 1h antes do início, conforme lotação do espaço.

Locais (Campos do Jordão e São Paulo):

AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO – Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880, Alto da Boa Vista, Campos do Jordão, SP. Tel. (12) 3662-2334. 814 lugares. Gratuito. Horário de funcionamento: somente em dias de concerto, a partir de 2h30 antes do início da apresentação.

Concerto acessível – recursos de acessibilidade: audiodescrição, interpretação em Libras (concertos com Coro). É necessário confirmar presença até 2 dias antes do evento pelo número (11) 94333-2923 ou pelo e-mail: [email protected].



PARQUE CAPIVARI – R. Eng. Diogo José de Carvalho, 1291, Capivari, Campos do Jordão, SP. Gratuito (entrada livre, sem necessidade de retirada de ingressos). Horário de funcionamento: diariamente, das 9h às 20h.

Concerto acessível – recursos de acessibilidade: audiodescrição, interpretação em Libras (concertos com Coro).



PALÁCIO BOA VISTA – CAPELA SÃO PEDRO APÓSTOLO

Av. Adhemar Pereira de Barros, 3001, Jardim Dirce, Campos do Jordão, SP. 90 lugares. Gratuito. Horário de funcionamento: de quarta a domingo, das 10h às 12h e das 14h às 17h.

Concerto acessível – recursos de acessibilidade: audiodescrição, interpretação em Libras (concertos com Coro). É necessário confirmar presença até 2 dias antes do evento pelo número (11) 94333-2923 ou pelo e-mail: [email protected].



SALA SÃO PAULO – SALA DE CONCERTOS

Praça Júlio Prestes, 16, Térreo, Campos Elíseos, São Paulo, SP. Tel. (11) 3367-9500. 1.484 lugares. Gratuito. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h.

Concerto acessível – recursos de acessibilidade: audiodescrição, interpretação em Libras (concertos com Coro). É necessário confirmar presença até 2 dias antes do evento pelo número (11) 94333-2923 ou pelo e-mail: [email protected].



SALA SÃO PAULO – SALA DO CORO

Praça Júlio Prestes, 16, 2º andar, Campos Elíseos, São Paulo, SP. Tel. (11) 3367-9500. 150 lugares. Gratuito. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h.

Concerto acessível – recursos de acessibilidade: audiodescrição, interpretação em Libras (concertos com Coro). É necessário confirmar presença até 2 dias antes do evento pelo número (11) 94333-2923 ou pelo e-mail: [email protected].