Uma década de Prêmio Estilo & Design com cerimônia solene no dia 19 de setembro

Nesta 10ª edição o Prêmio pioneiro e mais respeitado, valoriza o talento profissional com seleta banca de jurados em nível nacional, desde a sua 1ª edição iniciou como um dos prêmios mais tradicionais da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e logo se expandiu, premiando também profissionais da capital paulista, grande São Paulo e Alto Tietê.

O “Prêmio Estilo & Design 2023” será realizado no próximo dia 19 de setembro, às 20h, no Teatro Colinas, no Colinas Shopping, em São José dos Campos, onde serão anunciados os nomes dos vencedores.

Para esta 10ª edição, o talento feminino será evidenciado. Pela primeira vez o troféu entregue aos vencedores será assinado por uma mulher, pela designer do ano, Roberta Banqueri.

E será realizada uma homenagem para 10 mulheres que fazem a diferença no mercado de arquitetura e decoração, uma verdadeira celebração ao universo feminino. Para esta noite de premiação e homenagens a cantora Ludmila Mazucati fará uma apresentação na abertura do evento.

“Como precursora dos programas de incentivos, idealizadora do Prêmio Estilo & Design e responsável em catalogar o mercado de arquitetura, decoração e designers de interiores da região, me sinto realizada nesta 10ª edição”, comentou Carmem Alvim.

E aliado a tudo isso, há o Programa Tudo com Estilo, comandando por Carmem Alvim, que se consolida como geração de conteúdo do mercado especificador em várias plataformas (TV, Youtube, Instagram).

Os jurados convidados para este ano são essencialmente mulheres: Sandra Leise (editora da revista Decorar), Thaís Lauton (diretora de redação da revista Casa e Jardim), Regina Galvão (jornalista), Mariana Amaral (representante da Feira Maison Objet Paris).

O Prêmio

A premiação conta com as Categorias Sênior e Novos Talentos e os temas são: Living/Sala de Estar, Cozinhas/Área Gourmet, Dormitórios/Suítes, Áreas Externas/Paisagismo, Salas de Banho/Banheiros, Comercial, Corporativo, Fachadas Residenciais e Fachadas Corporativas.

“Será uma noite memorável, pensamos em cada detalhe pois, uma década de premiação voltada para um mercado tão rico e criativo, conectando pessoas e gerando negócios tem que ser celebrado”, finalizou Carmem Alvim.

Serviço: Prêmio Estilo & Designer

Dia: 19 de setembro

Horário: 20 h

Local: Teatro Colinas, no Colinas Shopping – São José dos Campos – Aberto ao Público.

Resultado das Inscrições: 288 projetos inscritos, sendo que 60% são da região do Vale do Paraíba e 40% da Grande São Paulo e do Alto Tietê.