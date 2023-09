WTR: Etapa de Campos do Jordão de Trail Run e MTB Chega com Novidades Neste Fim de Semana

A partir da tarde de sexta-feira, 1º, o Parque Capivari, tradicional ponto turístico de Campos do Jordão (SP), começa a receber centenas de atletas que participarão, neste fim de semana, da penúltima etapa da World Trail Races, a maior liga de esportes de montanha do país. A etapa paulista do calendário, a WTR On Campos do Jordão, já está com inscrições esgotadas e contará com provas de Trail Run, no sábado, e de Mountain Bike, no domingo, e é realizada pela 213 Sports, vertical de esportes da V3A, e pela Speed Eventos Esportivos.

Desde que entrou para o calendário da WTR no ano passado, a etapa na Serra da Mantiqueira tem atraído vários atletas do Estado de São Paulo, assim como atletas do Rio de Janeiro, amantes da WTR, que viajam para a cidade paulista para competir e conhecer a região. Para o Trail Run estão programados quatro percursos: Ultra (50km), Full (34km), Long (18km) e Short (6km). Já para o Mountain Bike serão dois: MTB Pro (47km) e MTB Light (27km). Além da tradicional Kids Race para a criançada, que acontece no sábado.

A organização do evento sempre inova com parcerias e novidades a cada temporada. A boa nova para a etapa de Campos do Jordão é a parceria com a Paraty Brazil by UTMB, primeira etapa da UTMB World Series no Brasil.

Por meio desta parceria, os campeões gerais, no feminino e masculino, das provas de Trail Run Full 34km e Ultra 50km, ganharão inscrição para disputarem a Paraty Brazil by UTMB, no dia 23 de setembro, em Paraty (RJ).

“Somamos forças para fomentar o Trail Run no Brasil pois, apesar de provas distintas, temos o mesmo objetivo: que o esporte de montanha tenha cada vez mais adeptos. Nosso país tem um potencial enorme no Trail Run, estamos vendo atletas talentosíssimos ganhando cada vez mais espaço a nível nacional e internacional, e, no final do dia, é esse o resultado que tanto buscamos com o nosso trabalho. Esperamos que com essa iniciativa os organizadores se unam em prol do esporte e do atleta”, explica Gabriela Corrêa, Head de Produto da WTR na 213 Sports.

Desafio WTR para Trail Run e MTB – Para os corredores e bikers que competem nos percursos mais longos haverá um estímulo a mais e uma premiação diferenciada no Desafio WTR Zerando a Montanha by Strava, no qual a participação é através do próprio aplicativo do Strava. No Trail Run, será durante a prova Ultra de 50km, já no Mountain Bike poderão participar atletas da Pro de 47km. Em ambas as provas serão registrados os tempos em um trecho específico de aproximadamente 4,5km. O homem e a mulher mais rápidos nos trechos das respectivas modalidades serão premiados com troféu e kits da Strava e Mombora.

Atrações abertas ao público – Não só os atletas poderão desfrutar das atrações da Arena WTR, que neste ano está localizada dentro do Parque Capivari, que já oferece teleférico, roda gigante, park kids, pedalinho, trenó de montanha, carrossel, entre outros. Quem estiver na cidade poderá acompanhar as largadas, no sábado, a partir das 7 horas e, no domingo, às 8 horas. Serão dois shows por dia com bandas locais, food park, além de ativações de várias marcas parceiras. Haverá ainda, uma área de recovery com massagem e crioterapia gratuita para todos os presentes.

Mais informações sobre a etapa e os percursos no site oficial da etapa.

A WTR On Campos do Jordão tem patrocínio da On Running e Cerveza Patagonia, apoio da Prefeitura de Campos do Jordão, Exposis, Mombora, YoPRO, Strava, My Safe Sport e Guaraí. Hotel oficial: Rede Nacional Inn. Foto oficial: Foco Radical. Mídia oficial do evento: Revista Trail Running.

Sobre a 213 Sports – Fundada por Pedro Dau de Mesquita, Yuri Binder, Bernardo Montenegro e Marcelo Montenegro, a 213 Sports nasceu no ano de 2012. Em 2021, a agência foi adquirida pela V3A e, desde então, responde como vertical de esportes, que integra o pilar de Ventures da companhia. Focada em marketing esportivo, a 213 Sports já realizou mais de 70 projetos para marcas globais e locais, impactando mais de 50 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A 213 Sports vê o esporte como uma plataforma de engajamento e conexão com forte apelo emocional entre as marcas e consumidores, resultando em uma experiência única de sportainment. Insights estratégicos alinhados com o posicionamento da marca, excelência na execução e resultados mensuráveis com retorno social, sempre que possível, são as bases que sustentam a excelência da 213 Sports. Responsável por inúmeros cases, a agência se destaca com os projetos: Oi Rio Pro, Sephora Beauty Run, Ceará Kite Pro, WSL House, CamelBak Mountain Race, Casa On Running, Praia Para Todos, Pelé Academia, Saquarema Surf Festival, WTR, Red Bull Pool Clash, SLS Super Crown World Championship, entre outros.

Programação WTR On Campos do Jordão

Local: Arena WTR (Parque Capivari: Rua Engenheiro Diogo José de Carvalho, 1291, Capivari, Campos do Jordão)

Sábado 2/9 – Provas de Trail Run

7h: LARGADAS – Trail Run Ultra 50km, Full 34km e Long 18km

7h30: LARGADA – Trail Run Short 6km

8h30 às 10h: Show

10h às 12h: Premiação Trail Run Short 6km e Long 18km (geral e categoria)

12h às 13h: Kids Race

13h às 14h: Show

14h às 15h: Premiação Trail Run Full 34km, Ultra 50km (geral e categoria) e Desafio Strava