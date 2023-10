Secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena participa de PodCast na NetCamposTV em Campos do Jordão

Na última sexta (6), o Secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena esteve em Campos do Jordão e trouxe para a cidade o programa Gabinete 3D Turismo e Sabor de SP, que contou também com o lançamento do guia virtual da Rota Turística do Queijo Artesanal Paulista.

A ação faz parte das medidas do governo estadual para alavancar o turismo na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Mantiqueira Paulista.

Gabinete 3D Turismo

O programa Gabinete 3D Turismo e Sabor de SP trouxe ainda palestras sobre investimentos em infraestrutura turística e soluções de crédito turístico, além de reunir empresários do setor para capacitações e workshops e realização de press trips com jornalistas para divulgar os atrativos da região.

Nos eventos do Gabinete 3D, os secretários de Estado atuam presencialmente nas cidades-polo de cada região para apresentar novas propostas e receber demandas locais. Assim, Estado e municípios trabalham em parceria na elaboração de soluções para problemas e em inovações que impulsionam as potencialidades locais.

Sabor de SP

Em Campos do Jordão, o programa Sabor de SP trouxe jornalistas, influenciadores digitais e agentes de turismo para explorar municípios de potencial turístico e gastronômico das regiões turísticas Vale do Paraíba e Mantiqueira, que integram as Rotas Gastronômicas do Estado.

Desde o último dia 1º, os convidados visitaram pontos de interesse como fazendas, estâncias, fábrica de doce, cervejarias e restaurantes. Na sexta(6), o grupo se concentrou no Centro Universitário Senac Campos do Jordão, onde produtores locais receberam capacitação profissional e informações sobre empreendedorismo na gastronomia, normas de inspeção, linhas de crédito para inovação e o panorama do turismo rural.

“O Sabor de SP divulga a diversidade gastronômica do estado realçando a autenticidade, a cultura e a história da gastronomia paulista. Ao todo, serão dez semanas de evento até 2024, percorrendo cada uma das rotas gastronômicas reconhecidas pelo Governo do Estado e que aquecem a economia de 28 regiões turísticas”, afirmou Lucena.

NetCamposTv

E para falar sobre os dois projetos, o Secretário participou durante sua estada em Campos do Jordão, do PodCast NetCampos, com a presença do vice-prefeito Carlos Eduardo (CAÊ) e de Alan Germano, onde pode falar mais sobre os dois projetos.

Assista o vídeo do bate papo na íntegra.