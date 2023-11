Festival Curta Campos do Jordão divulga resultado da premiação de sua nona edição

Ocorrido entre os dias 23 e 28 de outubro de 2023, o 9º Festival Curta Campos do Jordão – FCCJ anuncia os nomes dos filmes premiados pelo júri oficial e também pelo voto popular.

Produções audiovisuais de todas as regiões do Brasil concorreram ao Prêmio Araucária de Cinema. Foram 109 filmes, distribuídos nas categorias: Regional (11 filmes) e Nacional – Ficção (33 filmes), Documentário (32 filmes), Animação (21 filmes) e Experimental (12 filmes).

A programação presencial aconteceu no Espaço Cultural Dr. Além, em Campos do Jordão. Todas as sessões também foram exibidas virtualmente pelo site do Festival e canal do Cineclube Araucária no YouTube, bem como as cerimônias de abertura e encerramento, transmitidas ao vivo. O FCCJ comemora um expressivo alcance de expectadores, que somaram 8.667 pessoas de todo o Brasil.

Vale ressaltar outras inciativas desta edição do FCCJ: homenagem ao cineasta Jeferson De como Personalidade do Cinema 2023; Mostra de Curtas Convidados; Mostra Educação Ambiental; Oficinas – Animação Stop Motion e Vídeo de Bolso com Celular; e bate-papo com realizadores.

O FCCJ tem por objetivo abrir espaço para a difusão da produção audiovisual na Região da Mantiqueira, no estado de São Paulo e em todo o território nacional. A iniciativa busca estimular a criatividade e revelar talentos, por meio da produção independente de filmes e do contato direto entre realizadores de obras audiovisuais de todo o País com participantes dos programas de formação desenvolvidos pela Associação Cultural Cineclube Araucária juntamente com a Secretaria de Valorização da Cultura da Prefeitura de Campos do Jordão. O projeto visa novos horizontes profissionais, sobretudo entre os jovens artistas locais e da Região. Iniciado a partir de uma série de Oficinas de Cinema promovidas pelo Cineclube Araucária, em 2015, o Festival Curta Campos do Jordão cresce sensivelmente e amplia as suas fronteiras a cada edição.

Resultado 2023 | Premiação do 9º FCCJ

Júri Oficial

Melhor Roteiro de Curta-Metragem:

Por Trás dos Prédios, de João Mendonça. Maceió/AL. 2023. 17 min.

Melhor Direção de Curta-Metragem:

Carlos Segundo, por BIG BANG. Natal/RN. 2022. 14 min.

Melhor Curta Experimental Nacional:

Como Água que Sobre a Água Corresse, de Lúcia Bronstein. São Paulo/SP. 2023. 17 min.

Melhor Curta de Animação Nacional:

Ciranda Feiticeira, de Lula Gonzaga e Tiago Delácio. Olinda/PE. 2023. 8 min.

Melhor Curta Documentário Nacional:

Deus Não Deixa, de Marçal Vianna. Nova Iguaçu/RJ. 2022. 20 min.

Melhor Curta de Ficção Nacional:

O Jogo da Navalha, de Roberto Pereira. São Luís/MA. 2023. 16 min.

Melhor Curta Regional:

Marta – Consertadora de Guarda-Chuva, de Dannyel Leite. Jacareí/SP. 2023. 11 min.

Prêmio Centauro de Tradução e Legendagem:

O Orgulho Não É Junino, de Dimas Carvalho. Campina Grande/PB. 2023. 20 min.

Júri Popular

Melhor Curta Regional:

Empathy, de Marcos Rangel. Paraibuna/SP. 2023. 11 min.

Melhor Curta Nacional:

Um Lugar Chamado Zumbi, de Carolina de Cassia. Campos dos Goytacazes/RJ. 2023. 19 min.

Contagem de público

Público presencial em toda a programação do 9º FCCJ: 1.805 pessoas.

Acessos às sessões competitivas através do site do Festival: 6.208 acessos.

Público virtual Cerimônia de Abertura: 332 pessoas.

Público virtual Cerimônia de Encerramento e Premiação: 322 pessoas.

Público total do 9º Festival Curta Campos do Jordão 2023: 8.667 pessoas.

FICHA TÉCNICA – FCCJ – Direção Artística: Cervantes Sobrinho. Direção de produção: Paulo Gomes. Curadoria: Mateus Brito de Araújo, Cervantes Sobrinho e Paulo Gomes. Jurados: Clarissa Kuschnir, Di Moretti e Katia Mesel. Convidados Especiais: Jeferson De e Marcelo Ikeda. Oficinas – Stop Motion e Vídeo de Bolso: Ralph Friedericks e Marta Russo, Matiz Filmes e Produções. Art designer: Edgard Bittencourt. Edição de imagens: Sérgio Sachs. Produção: Pedro Bissoli. Making off: Márcio Branco. Apoio logístico: Jocelyne Aymon. Assessoria de imprensa: Verbena Comunicação. Transmissão online: Edigar Júnior. Site: WEBZ Comunicação Digital. Apoio / hospedagem e alimentação: Convention & Visitors Bureau de Campos do Jordão e Região. Realização: Associação Cultural Cineclube Araucária e Prefeitura de Campos do Jordão.