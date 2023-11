Natal 2023 em Campos do Jordão começa no próximo dia 10 de Novembro com Carreata do Papai Noel e Acender das Luzes

O Natal em Campos do Jordão vem se tornando cada vez mais um momento de alegria e de muitas festividades na cidade.

Este ano é ainda mais especial, pois a Fundação Lia Maria Aguiar (FLMA) comemora seus 15 anos de dedicação à cultura, educação, meio ambiente e inclusão social na cidade. A programação deste ano é repleta de espetáculos culturais, incluindo ballet, dança contemporânea, teatro musical e concertos, além de ações solidárias e muito mais. E a melhor parte é que todas as atrações são gratuitas, permitindo que todos desfrutem do encanto do Natal.

A tradicional “Decoração de Natal” é realizada em parceria com a Prefeitura Municipal e terá início no dia 10 de novembro. A celebração começa com a emocionante Carreata do Papai Noel, um dos momentos mais aguardados do evento. A concentração para a carreata começa às 18h no Portal da Cidade, de onde o desfile segue para a avenida principal até chegar ao Parque Capivari.

O Papai Noel, que também é um talentoso cantor, vai mais uma vez surpreender o público com suas canções temáticas, acompanhado pelos alunos dos núcleos socioculturais da FLMA. A carreata também inclui a distribuição de bandeiras e balões, permitindo que o público celebre a chegada das festividades à cidade.

O destino final da Carreata é o Parque Capivari, onde o emocionante acender das luzes marca oficialmente o início do Natal em Campos do Jordão, a partir das 19h. O palco do Parque Capivari será palco de um espetáculo especial de 15 anos da Fundação, apresentação gratuita que celebra a trajetória de transformação que a FLMA tem promovido na cidade.

Prepare-se para uma temporada mágica de Natal em Campos do Jordão, onde a cultura, a arte e a solidariedade se unem para criar uma experiência verdadeiramente encantadora.

Agenda do Natal em Campos do Jordão

Inauguração da Decoração Natalina

Data: 10 de novembro

Horário: Concentração no Portal da Cidade às 18h

Local: Saída do Portal da Cidade, com parada na Praça da Abernéssia até a chegada ao Parque Capivari

Espetáculo em Homenagem aos 15 anos da FLMA

Datas: 10 e 11 de novembro

Horário: 20 horas

Local: Parque Capivari

6º Concerto Infantojuvenil – Clássicos da Bossa e MPB

Datas: 12 a 15 e 17 a 20 de novembro

“Giselle” e “Igualdade”

Datas: 24 a 26 de novembro e 01 a 03 de dezembro

“Um Conto de Natal – O Musical”

Datas: 08 a 10, 15 e 17 de dezembro

Não perca a oportunidade de vivenciar a magia do Natal em Campos do Jordão. Será uma temporada repleta de encanto, cultura e alegria.