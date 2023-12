Centro Universitário Senac – Campos do Jordão é referência nacional em graduação e pós-graduação em gastronomia

Instituição, que recebe alunos de vários lugares do país, está com inscrições abertas para o vestibular do ensino superior; área de gastronomia tem apresentado crescimento no mercado de trabalho

Para quem planeja fazer uma graduação em 2024 e está de olho nas áreas que estão se destacando no mercado de trabalho, a gastronomia apresenta-se como uma opção com grande potencial de resultados. Seja para quem acabou de concluir o ensino médio e procura uma carreira, ou para quem deseja mudar de profissão, o setor gastronômico pode ser a escolha certa.

O Centro Universitário Senac – Campos do Jordão, que recebe alunos de todo o Brasil para seu curso presencial superior em gastronomia, já está com as inscrições abertas para o processo seletivo.

Além da graduação, a unidade ainda disponibiliza cursos de pós-graduação na área de gastronomia, ou seja, oferece o pacote completo para quem quer se qualificar e conquistar espaço nesse setor. Para ambas as formações, a instituição conta com uma estrutura e profissionais de excelência. No campus, o estudante tem acesso a um centro gastronômico com cozinha pedagógica, laboratório de confeitaria e panificação, restaurante e bar, laboratórios de informática completos, biblioteca com vasto acervo diferenciado e ainda pode vivenciar a profissão em um hotel-escola de luxo, além de contar com um corpo docente qualificado à disposição. Tudo isso em um espaço aconchegante, em meio à natureza.

O setor de gastronomia tem se apresentado como uma oportunidade importante para quem deseja abrir seu próprio negócio ou atuar de alguma forma na área. De acordo com a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), em matéria publicada em 30/6/2023, o setor de Alimentação Fora do Lar vem apresentando um crescimento notável no mercado de trabalho, superando as médias gerais do país.

Empreendedorismo x Qualificação

A empresária Amanda Silva Matias, chefe de cozinha e proprietária da hamburgueria Beiço’s Burguer, em Campos do Jordão, fala da importância dos estudos para quem deseja empreender. Ela fez a graduação em Gastronomia no Centro Universitário Senac – Campos do Jordão entre 2019 e 2021.

“Quem visa empreender no ramo da gastronomia não deve apenas pensar em vender comida. Tudo deve ser muito bem calculado, planejado de fato. Normas e legislações que devem ser postas em prática, altura de bancadas para trabalhar, fichas técnicas das produções para serem feitas e evitar desperdício, pré-preparo de insumos (o famoso mise en place) para ganhar tempo. Sem essas e outras milhares de informações todo o processo de empreender fica mais difícil”, explica Amanda.

Ela reforça que o curso de graduação foi de extrema relevância para o crescimento profissional dela, dentro e fora da cozinha. “O que me motivou a estudar foram as experiências que a faculdade oferece aos alunos (desenvolvimento de técnicas, projetos e visitas técnicas) e a estrutura que o curso nos proporciona (biblioteca, cozinha pedagógica, área externa para a realização de evento e profissionais qualificados nos preparos das aulas)”, ressalta Amanda, que ainda contou que pretender fazer pós-graduação em cozinha brasileira e panificação e confeitaria.

O Vestibular Digital para o 1º semestre de 2024 contará com redação on-line ou o interessado pode optar em utilizar o resultado obtido no Enem entre 2009 e 2022. As inscrições podem ser realizadas no site www.sp.senac.br/graduacao. O valor é de R$ 25,00.

Facilidade de acesso

Cumprindo seu compromisso com a ampliação do acesso à educação de qualidade, o Centro Universitário Senac – Campos do Jordão oferece aos seus estudantes a possibilidade de obter até 50% de desconto nos cursos e com parcelamento facilitado. O início das aulas está previsto para fevereiro do ano que vem.

O Senac adota políticas de descontos que facilitam o acesso e permanência no ensino superior, a exemplo do parcelamento estudantil. O Programa de Parcelamento Estudantil Senac oferece a oportunidade do parcelamento diferenciado de 50% ou 80% das mensalidades, com a possibilidade de pagamento somente após o término do curso, aos ingressantes nas graduações presenciais. De abrangência nacional, o programa é destinado aos candidatos aprovados que tenham renda familiar de até 6 salários mínimos federais por pessoa.

Programa de Descontos e Bolsas

50% A instituição oferece desconto de até 50% para os cursos presenciais de graduação para aqueles que concluíram o Ensino Médio Técnico, fazem ou fizeram algum curso técnico no Senac; Para quem concluiu o Ensino Médio na rede pública a partir do ano 2018; Também terão acesso ao desconto de até 50% proprietários, empregados e os respectivos dependentes de empresas contribuintes do Senac ou acesso aos sindicatos filiados à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). 20% A instituição oferece desconto de até 20% para aqueles que já fizeram o Enem (com nota igual ou superior a 501 pontos, não aplicável para treineiros); Também tem desconto de até 20% aqueles que já fizeram algum curso livre, de graduação, pós-graduação ou extensão e/ou participou de evento no Senac. Importante: os descontos ofertados não são acumulativos. Para obter mais informações sobre o Programa de Descontos e Bolsas, os interessados devem acessar o site. O benefício será aplicado para o processo seletivo referente ao 1° semestre de 2024.

Pós-graduação

Estão abertas as inscrições para o curso de Panificação e Confeitaria Profissional: técnicas, produção e gestão, no Centro Universitário Senac – Campos do Jordão. No curso o aluno aprenderá a aperfeiçoar técnicas em produções gastronômicas contemporâneas de confeitaria e panificação. Aprenderá a realizar planejamento operacional, analisar dados mercadológicos e gestão financeira para empreender ou gerenciar negócios nesta área.

Inscrições para os cursos de pós-graduação: www.sp.senac.br/posgraduacao



Serviço:

Centro Universitário Senac – Campos do Jordão

Endereço: Avenida Frei Orestes Girardi, 3.549 – Vila Capivari – Campos do Jordão (SP)

Informações: https://www.sp.senac.br/centro-universitario-senac-campos-do-jordao

Inscrições Vestibular Digital 1º semestre de 2024

Prazo: até 16/2/2024

Inscrições: Senac Vestibular

Taxa de inscrição: R$ 25,00

Inscrições Pós-Graduação

Prazo: até março de 2024

Inscrições:www.sp.senac.br/posgraduacao