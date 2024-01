Campos do Jordão o que fazer em 2024: Dicas Imperdíveis para aproveitar o ano todo

Que tal aproveitar o início de 2024 para se organizar, programar para visitar Campos do Jordão e curtir o que a cidade tem para oferecer? Elaboramos uma lista com diversas dicas de locais para visitar, com atividades que certamente irão proporcionar uma experiência especial na cidade mais alta do Brasil, e nas cidades vizinhas de São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal.

As dicas são algumas sugestões, procuramos reunir aqui as mais tradicionais, aos poucos estaremos atualizando para que fique mais completa. Aproveite e programe-se para visitar a cidade e a região durante todo o ano.

Renove as energias, venha para o alto da serra e encante-se com as maravilhas de uma das regiões mais belas do nosso Brasil.

Índice das Atividades

Vila Capivari – Centro Turístico Parque Capivari Morro do Elefante Parque dos Elefantes Pico do Imbiri Cachoeira Véu da Noiva Maria Fumaça e Bondinho Turístico – Estrada de Ferro Trenzinhos da Montanha Iceland ( Bar de Gelo e Aventura no Gelo) Ponte dos Guarda-chuvas (Romantic Dalen) Casarões no Alto do Capivari e Vila Holandesa Bosque do Silêncio Ducha de Prata Caminhada Ciclovia Passeio a Cavalo Quadriciclos OffRoad Fazenda Prana – Por do Sol Pico do Itapeva Parque Pico do Itapeva Mirante do Castelo Parque da Floresta Encantada Casa do Papai Noel Parque da Lagoinha Cervejaria Caras de Malte Castelo Japonês Hípica Golf Aventura no Rancho Zoom Bike Park Parque Estadual – Horto Florestal Mirante Água Santa – Minalba Vila Jaguaribe – Centro Histórico Gruta dos Crioulos Casa da Xilogravura Fábrica Chocolate Araucária Vila Abernéssia – Centrinho Comercial Mosteiro das Monjas Beneditinas Palácio Boa Vista Museu Felícia Leirner Auditório Cláudio Santoro Fábrica Cervejas Baden-Baden Rota Bairro dos Mellos Parque das Cerejeiras Parque Tarunbu Mirante Aventoriba Fazendinha Toriba Parque Bambuí Parque Amantikir Parque da Cerveja Mirante Alto do Lajeado Portal de Campos do Jordão Mirante Vista Chinesa Fazenda Renópolis ( Sto Antônio ) Jardim dos Pinhais ( Sto Antônio ) Pico Agudo ( Sto Antônio ) Complexo Pedra do Baú ( São Bento ) Vinícola Villa Santa Maria ( São Bento ) Raízes do Baú ( São Bento ) Entre Vilas ( São Bento ) Vinícola Bela Vista ( São Bento ) Oliq Azeite ( São Bento )

Vila Capivari – Centro Turístico

Vista do Boulevard Geneve – Acesso pelo Calçadão do Djalma Vista do Boulevard Geneve – Acesso pelo Calçadão do Djalma Vista do Boulevard Geneve – Acesso pelo Calçadão do Djalma

Sem sombra de dúvidas, Vila Capivari é um bairro encantador e pulsante que se destaca como um dos principais pontos turísticos da cidade, podemos arriscar dizendo que é uma das vilas mais conhecidas do estado. Reconhecida por sua arquitetura europeia, a região abriga uma atmosfera charmosa e oferece uma variedade de opções, desde restaurantes requintados até lojas luxuosas e aconchegantes.

A Vila Capivari ganha ainda mais vida nos fins de semana e feriados, atraindo turistas de diversas partes do país. É o lugar ideal para explorar, seja passeando por suas ruas pitorescas, fazendo compras em suas lojas diversificadas ou degustando a rica culinária local, repleta de pratos típicos da região da Mantiqueira.

Além disso, a Vila Capivari reserva agradáveis surpresas para os visitantes, como a Praça São Benedito, o calçadão da Macedo, calçadão do Djalma entre outras diversas atrações, seja para casais ou famílias.

Conheça a Vila Capivari

Parque Capivari

Parque Capivari é um dos principais centros de convivência em Campos do Jordão

O Parque Capivari, é um daqueles lugares mágicos que unem sofisticação e entretenimento. Com diversas atrações cuidadosamente escolhidas, tornou-se um ponto de destaque para lazer e turismo em Campos do Jordão. O parque conquistou seu prestígio especialmente graças ao primeiro teleférico híbrido da América Latina, o famoso pedalinho, a roda gigante e à adrenalina garantida pelo Trenó de Montanha.

Vale destacar ainda, que o parque conta com um lindo e moderno palco para apresentações, proporcionando um ambiente charmoso e confortável para shows, festivais e eventos ao longo do ano.

A abordagem moderna do Parque Capivari, garante ainda recursos de acessibilidade proporcionando acesso a todas as pessoas e também se estende aos amigos de quatro patas, abraçando a tendência pet-friendly. Algumas atrações e experiências foram concebidas para incluir esses leais companheiros nessa jornada de diversão.

Em períodos movimentados, como férias, fins de semana prolongados ou eventos especiais, é possível que as filas se estendam um pouco mais. Mas, mesmo assim, a experiência no Parque Capivari continua a ser marcada pela elegância contemporânea e pela diversão autêntica.