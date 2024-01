Explore a programação de férias da Biblioteca de São Paulo e da Biblioteca Parque Villa-Lobos

À procura de um local agradável para aproveitar as férias? Tanto a Biblioteca de São Paulo quanto a Biblioteca Parque Villa-Lobos proporcionam excelentes opções de entretenimento, incluindo oficinas, clubes de leitura, atividades culturais, contação de histórias, jogos e brincadeiras. Além disso, oferecem um amplo acervo para empréstimo, jogos digitais e de tabuleiro, bem como espaços convidativos para leitura ou simples relaxamento.

Para os pequenos, duas programações especiais estão previstas para janeiro. Primeiramente, a Oficina de Brinquedos da Natureza, uma atividade que, por meio da produção de peças manuais, propõe uma reflexão sobre como os brinquedos podem adquirir novos sentidos e possibilidades quando criados fora das correntes de consumo, proporcionando uma experiência sensível e afetiva. Destinada a crianças a partir de 3 anos, a oficina será realizada pela Cia. Bambuzal de Histórias nos dias 20 e 27 de janeiro na Biblioteca de São Paulo e nos dias 14 e 28 de janeiro na Biblioteca Parque Villa-Lobos.

Outra atração é o Espetáculo Expedição Atlântico, um teatro de animação produzido pela Cia. Truks. Na peça, dois catadores de lixo reconstroem, com sacolas e lonas plásticas, um mundo fantástico repleto de diversão e sonhos. Além de abordar a questão do lixo, a apresentação trata de combater a marginalização humana de maneira leve, com toques de humor e poesia. As apresentações ocorrerão em 13 de janeiro na Biblioteca de São Paulo e em 21 de janeiro na Biblioteca Parque Villa-Lobos, ambos das 16h às 17h.

As crianças também podem se divertir com a programação permanente das bibliotecas, que inclui atividades como “Pintando o Sete” às quartas-feiras, das 15h às 16h, e “Brincando e Aprendendo” às quintas-feiras, das 15h às 16h. Para os amantes de contação de histórias, não perca os encontros do “Lê no Ninho” aos sábados e domingos, das 11h às 11h45, e a “Hora do Conto” às sextas-feiras, das 15h às 15h30, e aos sábados, domingos e feriados, sempre com grupos convidados, das 16h às 16h45.

Oficinas

Em janeiro, a Biblioteca de São Paulo realizará três oficinas para o público jovem e adulto. Na “Oficina Mangá: personagens e universos”, os participantes aprenderão a utilizar os elementos mais importantes de um animê, compreendendo sua função e criando protagonistas e universos para a elaboração de mangás. A atividade, ministrada por Raoni Marqs, autor de mangás, quadrinhos, vídeos e livros, ocorrerá nos dias 20 e 21 de janeiro, das 10h às 13h, destinada a participantes a partir de 12 anos.

A “Oficina Autocuidado: cosméticos naturais para relaxar e dormir bem” apresentará técnicas de relaxamento para melhorar o sono por meio de produtos fitoterápicos. Durante a aula presencial, serão produzidos um escalda-pés e um óleo de automassagem para cada participante levar para casa. Ministrada pela aromaterapeuta Suzana Borges, a oficina ocorrerá em 17 de janeiro, das 14h às 16h, voltada para participantes a partir de 16 anos, com vagas preenchidas por ordem de chegada.

O projeto “Literatura Brasileira no XXI”, em parceria com a Unifesp, oferece a “Oficina O Sertão Múltiplo”. Durante os encontros, os inscritos irão refletir sobre como o sertão é uma fonte inesgotável de temas, personagens e enredos para a poesia narrativa e lírica, elaborando textos criativos a partir da reescrita dos conteúdos lidos. Ministrada pelos professores Susana Souto e Joel Vieira da Silva Filho, a oficina acontecerá nos dias 19, 23, 26 e 30 de janeiro, das 9h30 às 12h30.

Na Biblioteca Parque Villa-Lobos, a “Oficina de Roteiro para Histórias em Quadrinhos”, ministrada pelo escritor e roteirista Rafael Calça, oferece a oportunidade de aprender estruturas e formatos de contação de histórias gráficas, bem como as ferramentas básicas para iniciar o próprio roteiro. Os encontros estão marcados para os dias 30 e 31 de janeiro, das 14h às 17h, e são voltados para participantes a partir de 16 anos.

Ambas as bibliotecas oferecem mensalmente clubes de leitura, aulas de xadrez e oficinas de smartphone para o público acima de 60 anos. Confira a programação completa nos sites da BSP e da BVL.