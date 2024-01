Férias em Campos do Jordão: Descubra o Refúgio Perfeito na Pousada Alto da Boa Vista

As férias estão chegando, e se você está em busca de um destino encantador para curtir em família, Campos do Jordão é a escolha ideal. A cidade mais alta do Brasil oferece temperaturas amenas e paisagens deslumbrantes, tornando-a perfeita para um refúgio durante o recesso escolar.

Explorando Campos do Jordão durante as Férias de Verão

Campos do Jordão, conhecida como a “Suíça Brasileira”, é um destino que encanta durante o verão. Com dias ensolarados e um clima agradável, a cidade se torna um convite para explorar a exuberante natureza da região. As opções de atividades ao ar livre são diversas, desde trilhas entre as araucárias até passeios de bicicleta pelas charmosas ruas da cidade.

Escolha da Hospedagem Certa na Pousada Alto da Boa Vista

Para aproveitar ao máximo suas férias, a escolha da hospedagem certa é crucial. Campos do Jordão oferece diversas opções, mas a Pousada Alto da Boa Vista se destaca como uma experiência única, imersa na beleza natural da cidade. Com pacotes a partir de 3.100 reais para 4 noites por casal, a pousada oferece doze tipos de acomodações superequipadas.

Os hóspedes podem desfrutar de uma piscina de borda infinita com vista para as montanhas, sauna seca a lenha, sala de massagem relaxante, academia de pilates e aulas de yoga com personal trainer.

Gastronomia Exclusiva no Restaurante Pontremoli

A gastronomia é um dos pontos altos da estada na Pousada Alto da Boa Vista. O restaurante Pontremoli, eleito um dos melhores pelo Tripadvisor, oferece uma experiência única. Com decoração inspirada na Vila Toscana, o bistrô italiano serve um café da manhã variado e tem um menu assinado pelo chef Bernard Contipelli. A cozinha slow food prioriza ingredientes selecionados, proporcionando uma experiência completa e especial em um jantar que dura em média 5 horas.

Informações Importantes:

Endereço do Restaurante Pontremoli: Rua das Hortências, 605 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Rua das Hortências, 605 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão. Telefone: (12) 9.9794-1213 (somente com reservas, das 13h às 21h, de terça a domingo)

(12) 9.9794-1213 (somente com reservas, das 13h às 21h, de terça a domingo) Instagram: @RestaurantePontremoli

@RestaurantePontremoli Facebook: Restaurante Pontremoli

Descubra o charme de Campos do Jordão nestas férias e vivencie uma estadia inesquecível na Pousada Alto da Boa Vista. Agende sua reserva e permita-se desfrutar de momentos únicos em um cenário de tranquilidade e sofisticação.