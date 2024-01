Giro d’Italia Ride Like a Pro Brasil 2024 Apresenta Inovações com o Pelotão Elite e Promete Emoção para Ciclistas Amadores e Federados

Atendendo a uma demanda significativa de participantes amadores e iniciantes, frequentemente desencorajados por competir em provas amadoras ao lado de ciclistas federados, a organização do Giro d’Italia Ride Like a Pro Brasil anunciou uma emocionante novidade para a edição de 2024: a criação do Pelotão Elite.

Com a introdução do Pelotão Elite, agora serão oferecidas duas categorias distintas: Maglia Rosa, destinada aos amadores, e uma categoria exclusiva para os ciclistas federados. Desde o início das inscrições em 15 de dezembro, ciclistas filiados às Federações Estaduais ou registrados na Confederação Brasileira de Ciclismo estão convidados a participar deste pelotão exclusivo.

Fábio Oliveira, sócio-diretor do projeto no Brasil, enfatizou o propósito desse lançamento: “Nosso compromisso é evoluir a cada ano, assegurando uma prova equilibrada para todos os participantes. Um dos nossos objetivos é proporcionar aos atletas amadores a chance de vencer o Giro d’Italia.”

Além disso, outra decisão estratégica dos organizadores foi a transferência automática de todos os ciclistas federados para o Pelotão Elite, reforçando a segregação entre as categorias.

Por se tratar de um evento promocional e amador, há uma restrição à participação de profissionais, o que impede a contagem de pontos para o ranking. No entanto, a inclusão dos federados no “Pelotão Elite” oferece uma oportunidade única de competição para ambos os grupos, com resultados anunciados por categorias, incluindo Elite Masculina e Feminina, Sub23, Sub30, Master A e B.

A terceira edição do Giro d’Italia Ride Like a Pro Brasil está agendada para abril, em Campos do Jordão, onde a organização espera atrair aproximadamente 2.500 ciclistas, entre amadores e profissionais. Os participantes terão a opção de escolher entre três percursos desafiadores de 112km, 63km ou 54km, consolidando o evento como uma experiência inclusiva e emocionante para ciclistas de todos os níveis.