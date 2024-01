Lélio Gomes e Paula Gomes participam do PodCast Conversa Entre Amigos, Resgatando Histórias, pela NetCamposTV

Você já ouviu falar de Maison Genève, Boulevard Genève e Genève Plaza? Tenho certeza de que sim, então não perca a oportunidade de acompanhar nesta terça (23), mais um episódio especial do PodCast Conversa Entre Amigos Resgatando Histórias, com apresentação do Advogado e Vereador Leandro César e do Advogado e Historiador Pedro Paulo Netto, que estarão recebendo nos estúdios da NetCamposTV, Lélio Gomes, um dos maiores empresários da história de Campos do Jordão, que inclusive já foi prefeito da cidade, juntamente com sua esposa Paula Gomes.

Lélio Gomes, nasceu em São Paulo e chegou a Campos do Jordão na década de 1972, em busca de novas oportunidades profissionais. Quis o destino que seu paradeiro fosse Campos do Jordão, onde começou a trabalhar como revendedor de fios para as malharias da cidade, visionário, inteligente e criativo, Lélio viu ali uma oportunidade de empreender e em 1973 fundou a malharia Genève, que rapidamente se tornou uma referência em Campos do Jordão e em todo o país.

O próprio Lélio Gomes foi o primeiro tecelão da malharia, que começou pequena, apenas duas portas, e com Lélio se revezando entre tecer e vender ao mesmo tempo. Tamanha obstinação logo deu resultado, a malharia foi crescendo, o trabalho aumentou e Lélio, entendendo que era necessário dar um passo além, ofereceu sociedade para sua família. A Genève se tornou um negócio de família, mais especificamente da família Gomes do histórico bairro do Ipiranga. Os Gomes então deixaram o bairro da independência para construírem juntos a tão sonhada independência financeira de toda família.

No início da década de 1980, o visionário empresário Lélio Gomes adquiriu um terreno em Vila Capivari. Certo dia andando pelo local, veio a inspiração para transformar o espaço em um complexo de lojas, entremeadas por uma pitoresca rua interna. Ao compartilhar essa visão com um amigo, este trouxe à tona a existência de uma vila na Alemanha, destacando uma imponente torre como elemento central. Após uma cuidadosa análise de imagens, Lélio se viu profundamente inspirado a incorporar esse elemento ao seu projeto, tomando como referência o charmoso centro turístico da cidade medieval alemã de Rothenburg ob der Tauber.

A execução meticulosa desse ambicioso empreendimento foi confiada a uma empresa especializada sediada em Blumenau, a mesma que deixara sua marca na construção do renomado Beto Carrero World. No carnaval de 1985 foi aberto ao público o Boulevard Geneve, que trouxe uma nova dinâmica à economia do turismo em Campos do Jordão, em 1990 foi inaugurado o Genève Plaza, um conjunto de lojas seguindo o padrão arquitetônico do Boulevard Genève e com elevador panorâmico.

Nos dias atuais, o Boulevard Geneve emerge como um dos atrativos turísticos mais prestigiados e capturados pelas lentes em Campos do Jordão. O local abriga uma extensa variedade de lojas, ostentando marcas renomadas reconhecidas por seu elevado padrão de qualidade. Desde chocolates artesanais, malhas e calçados até presentes, joias, suvenires e acessórios, o boulevard ostenta uma diversidade que atende aos mais refinados gostos.

O local se destaca ainda por oferecer o chope mais famoso do Brasil, consolidando sua reputação no imaginário público que frequenta e se deleita com o melhor que Campos do Jordão tem a oferecer. Situado no epicentro de Vila Capivari, o Boulevard Geneve se converteu em um verdadeiro marco zero para aqueles que buscam experiências

Diante de uma trajetória de sucesso, no período de 2001 e 2004, Lélio foi também prefeito de Campos do Jordão.

Sobre o PodCast Conversa Entre Amigos, Resgatando Histórias.

Apresentado pelo Advogado e Vereado Leandro César, e pelo Advogado e Historiador Pedro Paulo Netto, o Conversa Entre Amigos, tem por objetivo homenagear pessoas e personagens históricos de Campos do Jordão, o programa é apresentado quinzenalmente com transmissão pela NetCamposTV no Youtube, Facebook e X(ex-twitter).