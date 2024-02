5 Bilhões de Usuários Ativos nas Redes Sociais em 2024: Um Recorde Histórico

Tempo de Leitura: 13 minutos

O uso das mídias sociais atingiu um novo patamar em 2024, com um total impressionante de 5,04 bilhões de usuários ativos, representando 62,3% da população mundial. Esse aumento de 5,6% em relação ao ano anterior adicionou 266 milhões de novos usuários em 2023, o que equivale a uma média notável de 8,4 novos usuários por segundo.

De acordo com o relatório da DataReportal sobre o panorama digital global em 2024, o número de usuários ativos ultrapassou a marca dos 5 bilhões, destacando a onipresença e a influência crescente das mídias sociais.

A análise minuciosa da Kepios dos dados mais recentes revela que o total acumulado de usuários ativos nas principais plataformas de cada país atingiu os 5,04 bilhões no início deste ano.

Embora seja importante notar que esse número de “usuários”, pode não refletir o número exato de indivíduos únicos, essa conquista representa um marco significativo na evolução e no impacto das mídias sociais em escala global.

O uso de mídias sociais continua em ascensão

O número de usuários de mídias sociais aumentou em 266 milhões nos últimos doze meses, registrando um crescimento anual de 5,6%. Em média, isso significa quase 730.000 novos usuários todos os dias ao longo de 2023, a uma taxa de 8,4 novos usuários por segundo.”

Apesar da desaceleração no crescimento das mídias sociais desde os picos observados no início dos lockdowns da Covid-19, os últimos três meses de 2023 mantiveram um ritmo elevado de expansão de usuários.

De acordo com a análise, entre outubro e dezembro, houve um aumento de 1,5% nas identidades de usuários de mídias sociais, resultando em um acréscimo de 75 milhões de novos usuários.

Esses números indicam que o crescimento no último trimestre de 2023 superou a média do ano, com uma média de 9,4 novos usuários por segundo durante esse período.

A Atividade Online Mais Popular

De acordo com uma pesquisa da GWI, as mídias sociais despontam como a atividade online favorita em todo o mundo.

Globalmente, 94,7% dos usuários de internet entre 16 e 64 anos afirmam que utilizam serviços de chat e mensagens online mensalmente.

As descobertas da GWI focam em adultos ativos em 53 das maiores economias do mundo, ecoando estudos recentes em outras regiões.

De acordo com a GSMA Intelligence, aproximadamente 9 em cada 10 usuários de internet móvel em países de renda média e baixa agora preferem mensagens instantâneas, superando chamadas telefônicas.

Enquanto isso, a GWI revela que as redes sociais atraem quase tantos usuários quanto os aplicativos de mensagens instantâneas.

Segundo a pesquisa mais recente da empresa, 94,3% dos usuários de internet entre 16 e 64 anos usam redes sociais mensalmente – uma diferença de apenas 0,4 pontos percentuais em relação aos aplicativos de chat.

Surpreendentemente, os usuários mais jovens tendem a preferir redes sociais em vez de plataformas de chat e mensagens.

Para contextualizar, os mecanismos de busca ficam em terceiro lugar entre todas as faixas etárias, mas com “apenas” 80,7% dos usuários de internet em idade ativa acessando essas plataformas mensalmente, as mídias sociais se destacam como a principal atividade online.

Além disso, impressionantes 97,4% dos entrevistados pela pesquisa da GWI afirmam usar mensageiros ou redes sociais mensalmente, indicando que praticamente todos os usuários de internet do mundo se envolvem com alguma forma de mídia social regularmente.

No entanto, a popularidade das mídias sociais não se resume apenas aos números de usuários. Elas também consomem uma parte significativa do tempo online global.

A história das mídias sociais

Mas como chegamos até aqui?

Apesar dos números impressionantes de hoje, o uso das redes sociais levou algumas décadas para ganhar força. Vamos fazer uma análise mais aprofundada da jornada global em direção aos 5 bilhões de usuários de redes sociais.

A História das Mensagens Instantâneas: Uma Jornada de 50 Anos

Desde os primórdios da computação, as mensagens instantâneas têm desempenhado um papel vital na comunicação online. Surpreendentemente, essa forma de interação remonta aos anos 1960, antes mesmo da proliferação da internet. O pioneiro Talkomatic permitia que os usuários trocassem mensagens em tempo real em sistemas operacionais como CTSS e Multics.

No entanto, foi apenas em 1973 que o Talkomatic, com seus seis “canais” de bate-papo, estabeleceu a base para o que viria a ser uma revolução na comunicação online. Com a capacidade de ver o que os outros estavam digitando em tempo real, o Talkomatic abriu caminho para o mundo dos chats virtuais, embora inicialmente seu acesso fosse limitado a ambientes educacionais.

A década de 1980 trouxe mais avanços, com o CB Simulator da CompuServe sendo o primeiro serviço de bate-papo comercialmente disponível. Nesse período, os “Talkers” ganharam destaque, preparando o terreno para a explosão das mensagens instantâneas nos anos seguintes.

Na década de 1990, plataformas independentes como o PowWow e o icônico ICQ deram um impulso sem precedentes às mensagens instantâneas. O ICQ, em particular, alcançou uma impressionante base de usuários, superando os 100 milhões de usuários registrados em 2001 – uma época em que a internet tinha menos de 500 milhões de usuários em todo o mundo.

Essa jornada de 50 anos mostra como as mensagens instantâneas evoluíram e se tornaram uma parte essencial da vida online de bilhões de pessoas em todo o mundo.

Esses números sugerem que mais de 1 em cada 5 usuários de internet haviam criado uma conta no ICQ até 2001, e aproximadamente 2 em cada 3 usuários do ICQ viviam fora dos Estados Unidos. No entanto, nem todos os 100 milhões de membros registrados do ICQ estavam ativos.

Relatos da época sugeriam que entre 25 e 30 por cento dos usuários registrados do ICQ acessavam a plataforma mensalmente, embora uma média de 8 milhões de usuários acessasse o serviço todos os dias, o que era um feito especialmente impressionante para a época.

Mas, ao virar do milênio, outras plataformas de mensagens também estavam ganhando mercado.

A Ascensão dos Mensageiros na Década de 2000

O panorama das comunicações online começou a mudar radicalmente na virada do milênio, com o surgimento de plataformas de mensagens que conquistaram milhões de usuários ao redor do mundo.

A America Online (AOL) inaugurou sua plataforma de mensagens instantâneas, o AOL Instant Messenger (AIM), em maio de 1997. Em apenas três anos, o serviço já contava com mais de 61 milhões de usuários registrados, sendo 20 milhões considerados ativos. Esse crescimento constante foi corroborado pelos analistas de audiência da Media Metrix, que relataram um aumento anual de quase 20% na base de usuários ativos do AIM.

O Yahoo!, outro gigante da tecnologia, não ficou para trás. Lançou seu próprio serviço de mensagens, o Yahoo! Messenger, em meados de 1999, amalgamando o Yahoo! Pager e as antigas salas de bate-papo. Em pouco tempo, o Yahoo! Messenger atraiu mais de 10 milhões de usuários ativos, tornando-se uma das principais plataformas de comunicação online.

Enquanto isso, a Microsoft entrou na competição com o MSN Messenger, lançado em julho de 1999. Em menos de dois anos, o serviço já contava com quase 30 milhões de usuários ativos por mês. A Microsoft celebrou esse sucesso ao revelar um crescimento de “mais de 200%” no uso do MSN Messenger ao longo do ano anterior, tornando-o o serviço de mensagens instantâneas mais popular do mundo na época.

Enquanto esses serviços ganhavam destaque no cenário internacional, na China, o governo já implementava seu “Grande Firewall”, restringindo o acesso dos cidadãos a plataformas estrangeiras. Isso impulsionou empresas locais a desenvolverem suas próprias soluções de comunicação. A Tencent, por exemplo, lançou o QQ em fevereiro de 1999. Rapidamente, o QQ se tornou a plataforma social mais utilizada na China, com mais de 100 milhões de usuários ativos até 2004.

Enquanto isso, nos Estados Unidos, o Skype surgiu como uma alternativa abrangente em 2003, oferecendo não apenas chamadas de voz pela internet, mas também funcionalidades robustas de mensagens instantâneas que atraíram usuários empresariais e pessoais.

A Era das Mensagens Móveis: Revolução na Comunicação Online

Até o fim dos anos 2000, gigantes como AIM, MSN Messenger, Skype e QQ reinavam absolutos no mundo das mensagens instantâneas. Contudo, o cenário mudou drasticamente com o lançamento do iPhone, em 2007, inaugurando uma nova era na comunicação online.

Dados apontam que por volta de 2013, os usuários do WhatsApp já superavam os do MSN Messenger e Skype. Entretanto, o Weixin (WeChat), da Tencent, só ultrapassou o QQ em 2016.

Apesar da falta de transparência quanto aos números de usuários do WhatsApp por parte da Meta, estima-se que a plataforma possua cerca de 2,3 bilhões de usuários ativos mensais em 2024, de acordo com análises da Kepios. Enquanto isso, a Tencent reportou que a base de usuários ativos do Weixin e WeChat combinados cresceu para 1,34 bilhão até setembro de 2023.

Globalmente, WhatsApp e Weixin dominam o mercado de mensagens instantâneas, mas vale destacar dois outros serviços importantes. O LINE é o principal mensageiro no Japão, com impressionantes 96 milhões de usuários ativos mensais, conforme dados da empresa.

Já o KakaoTalk lidera na Coreia do Sul, com mais de 48 milhões de usuários ativos mensais até o terceiro trimestre de 2023. Estima-se que o público combinado das plataformas de mensagens mais populares em cada país ultrapasse os 3,7 bilhões de usuários, enquanto o número total de usuários de mensagens instantâneas em todo o mundo já ultrapassa a marca de 5 bilhões.

A Evolução das Redes Sociais: Uma Viagem ao Passado

As redes sociais, parte intrínseca de nosso cotidiano digital, têm uma história fascinante que remonta aos primórdios da internet. Antes mesmo do advento dos mensageiros instantâneos, já surgiam as primeiras plataformas que moldariam o panorama social online.

No ano de 1994, o GeoCities emergiu como uma das pioneiras nesse campo, oferecendo uma gama de recursos que incluíam salas de bate-papo e fóruns de discussão, tornando-se um marco nos primórdios das redes sociais. Logo em seguida, o TheGlobe entrou em cena, em 1995, atraindo considerável atenção com suas inovações, embora tenha enfrentado desafios após o colapso da bolha da internet em 2001.

Contudo, é o SixDegrees que é amplamente reconhecido como o precursor das redes sociais modernas. Lançado em 1997, o SixDegrees alcançou um impressionante número de 3,5 milhões de membros registrados em seu auge, marcando o início de uma nova era na interação online.

Além desses, o final da década de 1990 testemunhou o surgimento de outras plataformas notáveis, como o Open Diary e o Mixi. O Mixi, especialmente, floresceu no mercado japonês, conquistando milhões de usuários antes de ceder espaço para outras plataformas como o LINE e o Twitter.

Atualmente, o Open Diary continua a operar, embora em uma escala mais modesta, mantendo-se como uma das mais antigas plataformas sociais em atividade.

Essa jornada pelas origens das redes sociais revela não apenas sua evolução ao longo do tempo, mas também sua importância contínua no cenário digital contemporâneo.

A Ascensão das Redes Sociais na Década de 2000: Uma Visão Geral

Na metade dos anos 2000, o Friendster e o Myspace foram os pioneiros que deram início à revolução das redes sociais. O Friendster conquistou 3 milhões de usuários rapidamente, enquanto o Myspace alcançou 100 milhões de contas em apenas três anos.

No entanto, foi o Facebook que dominou o cenário. Lançado em 2004, o Facebook ultrapassou 100 milhões de usuários em apenas quatro anos. Hoje, o Facebook lidera com mais de 3 bilhões de usuários ativos.

Na China, o Qzone, derivado do QQ, atraiu mais de 100 milhões de usuários ativos mensais em 2008. Em seguida, o Weixin (WeChat) se destacou, atingindo 1,34 bilhão de usuários ativos mensais em 2023.

Essa trajetória mostra não apenas a ascensão das redes sociais, mas também a mudança na paisagem digital global.

Usuários de mídia social em 2024

Apesar de sua ascensão impressionante, o Facebook, WhatsApp e WeChat são apenas três das diversas plataformas de mídia social disponíveis. De fato, um estudo sugere que agora existam ao menos 14 plataformas de mídia social com pelo menos meio bilhão de usuários ativos mensais, e muitas outras com mais de 100 milhões de usuários ativos mensais.

Por exemplo, no mundo da mensagens instantâneas, o Telegram agora conta com mais de 800 milhões de usuários ativos mensais, enquanto o Facebook Messenger fica em torno de um bilhão de usuários.

E nas redes sociais, o Instagram agora tem mais de 2 bilhões de usuários, enquanto na China, o Weibo – anteriormente conhecido como “Sina Weibo” – agora tem mais de 600 milhões de usuários ativos mensais, tornando-se uma das plataformas mais utilizadas da China.

Mas e quanto ao uso global de redes sociais?

Bom, na verdade, é bastante desafiador quantificar esse número total de usuários, uma vez que muitas pessoas utilizam múltiplas plataformas de redes sociais a cada mês.

De acordo com a mais recente pesquisa da GWI, o usuário médio de redes sociais agora utiliza ativamente cerca de 6,7 plataformas distintas mensalmente.

Numa perspectiva mais ampla, a pesquisa da GWI revela que mais de 97% dos usuários de internet, com idades entre 16 e 64 anos em 53 das maiores economias globais, fazem uso de pelo menos uma plataforma de mídia social a cada mês.

Além disso, dados mais recentes indicam que os países abrangidos pela pesquisa da GWI representam cerca de 87% do total de usuários de internet do mundo. No entanto, as restrições etárias impostas pelas plataformas provavelmente resultam num uso significativamente menor de mídias sociais entre os usuários de internet com menos de 13 anos de idade.

Da mesma forma, os dados sugerem que os usuários de internet com mais de 65 anos tendem a utilizar menos as redes sociais em comparação com os participantes na faixa etária ativa da pesquisa da GWI.

Enquanto isso, usuários de internet em economias menos desenvolvidas podem apresentar um uso mais reduzido de mídias sociais em comparação com seus pares nos 53 mercados cobertos pela pesquisa da GWI. No entanto, dados da GSMA Intelligence indicam que a mídia social ainda é a atividade online mais popular em países de renda média e baixa.

Entretanto, devido a essa variação, não podemos simplesmente aplicar a figura de 97,4% da GWI aos 5,35 bilhões de usuários de internet do mundo para quantificar o uso global de mídia social.

Alcance de Anúncios em Mídias Sociais

Felizmente, muitas das grandes plataformas de mídia social divulgam dados de alcance publicitário por país, permitindo-nos entender melhor o uso de mídia social em nível local.

No entanto, esses dados de audiência publicitária não são perfeitos. Cada plataforma provavelmente inclui um número significativo de contas duplicadas e “falsas” em seus números de alcance de anúncios.

Para dar uma ideia, a própria Meta estima que tais contas representem 11% a 5% da base de usuários ativos do Facebook, respectivamente.

Além disso, mesmo após ajustes para essas contas duplicadas e falsas, os dados de alcance de anúncios do Facebook ainda podem subestimar sua base total de usuários ativos. Isso porque, segundo os dados da própria Meta, os anúncios do Facebook alcançam apenas cerca de 72% da base de usuários ativos mensais da plataforma.

Além disso, nossa análise de dados da GWI sugere que, embora o Facebook seja a plataforma social mais usada na maioria dos mercados, menos de 75% dos usuários de mídia social fora da China acessam a plataforma mensalmente.

Com base em todas essas informações, mesmo que utilizássemos o Facebook como referência para estimar o uso de mídias sociais em cada país, os números de alcance de anúncios da empresa provavelmente subestimariam o uso total de mídias sociais.

Vale destacar que utilizamos sinais de alcance de anúncios de diversas plataformas para informar nossos números globais de usuários de mídias sociais. No entanto, cada conjunto de dados está sujeito a fatores semelhantes aos mencionados anteriormente.

Além disso, embora nosso número global de usuários de mídias sociais seja baseado em um conjunto de dados ligeiramente diferente daqueles que usamos para os números de cada país, adotamos uma abordagem cautelosa para evitar contagens duplicadas.

Todas essas considerações nos levam ao nosso último total global de 5,04 bilhões de identidades de usuários ativos de mídias sociais.

Em relação aos usuários de mídias sociais por país, é importante ressaltar que o uso varia consideravelmente de uma nação para outra. Em alguns casos, os números de adoção de mídias sociais podem parecer maiores do que a população total de um país. Isso ocorre principalmente em países com grandes comunidades de expatriados e migrantes, que geralmente não são contabilizados nos censos oficiais.

Esses números aparentemente inflados podem, na verdade, refletir de forma mais precisa as populações residentes do que os dados oficiais do censo. Dessa forma, apresentamos os dados e comparações como estão, permitindo que os leitores tirem suas próprias conclusões.

Em um cenário onde os números de usuários da internet são frequentemente apresentados como uma porcentagem da população, comparações com os usuários de mídias sociais são impactadas de maneira similar.

Diferentemente das plataformas de mídia social, que tendem a relatar os números absolutos de usuários, as estatísticas de usuários de internet são frequentemente expressas como uma porcentagem da população total.

Isso resulta em situações em que o número de usuários de mídias sociais pode superar o número de usuários de internet em um determinado país.

Embora essa disparidade possa parecer estranha à primeira vista, ela pode ser explicada pelo fato de que as plataformas de mídia social geralmente não impõem restrições com base na idade ou em outros critérios que poderiam reduzir o número total de usuários.

Ao classificar países por sua adoção de mídias sociais, os Emirados Árabes Unidos se destacam, com uma taxa de adoção que ultrapassa os 100% da população. Essa aparente discrepância é parcialmente explicada pelo fato de que uma grande proporção da população dos Emirados Árabes Unidos é composta por expatriados.

Além disso, é interessante notar que todos os cinco principais países em termos de adoção de mídias sociais fazem parte do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), com taxas de adoção que excedem os 90% da população total.

Esses dados destacam a importância das comunidades de expatriados e as nuances envolvidas na análise do uso de mídias sociais em diferentes regiões do mundo.

Nos extremos do espectro, encontramos realidades distintas em relação à adoção de mídias sociais. Na Coreia do Norte, o governo impõe um bloqueio completo à internet, resultando no menor nível de adoção de mídias sociais do mundo. Enquanto isso, a Eritreia ocupa o segundo lugar com uma taxa de adoção de mídias sociais de apenas 0,4%. É notável que, mesmo diante do bloqueio das mídias sociais no país africano desde 2019, ainda haja acesso limitado a essas plataformas.

No Turcomenistão, a situação não é muito diferente. Embora o governo bloqueie o acesso a mídias sociais “estrangeiras”, mais de 100.000 pessoas ainda conseguem acessar algumas das principais plataformas sociais do mundo, resultando em uma taxa de adoção de mídias sociais de 1,7%.

Em um panorama mais amplo, a adoção de mídias sociais permanece abaixo de 10% em 19 países, sendo 15 deles na África. Enquanto isso, a comparação entre os dados de usuários de mídias sociais e os números de usuários de internet apresenta uma narrativa diferente. Entretanto, é importante observar que os números nos países líderes podem estar distorcidos devido à falta de atualizações oficiais sobre a adoção da internet. Essas comparações fornecem insights valiosos para compreender o uso de tecnologias conectadas em diversas regiões do mundo.

Nos extremos do espectro, encontramos realidades distintas em relação à adoção de mídias sociais. Na Coreia do Norte, o governo impõe um bloqueio completo à internet, resultando no menor nível de adoção de mídias sociais do mundo. Enquanto isso, a Eritreia ocupa o segundo lugar com uma taxa de adoção de mídias sociais de apenas 0,4%. É notável que, mesmo diante do bloqueio das mídias sociais no país africano desde 2019, ainda haja acesso limitado a essas plataformas.

No Turcomenistão, a situação não é muito diferente. Embora o governo bloqueie o acesso a mídias sociais “estrangeiras”, mais de 100.000 pessoas ainda conseguem acessar algumas das principais plataformas sociais do mundo, resultando em uma taxa de adoção de mídias sociais de 1,7%.

Em um panorama mais amplo, a adoção de mídias sociais permanece abaixo de 10% em 19 países, sendo 15 deles na África. Enquanto isso, a comparação entre os dados de usuários de mídias sociais e os números de usuários de internet apresenta uma narrativa diferente. Entretanto, é importante observar que os números nos países líderes podem estar distorcidos devido à falta de atualizações oficiais sobre a adoção da internet. Essas comparações fornecem insights valiosos para compreender o uso de tecnologias conectadas em diversas regiões do mundo.

obs: este artigo foi traduzido originalmente de: 5 BILLION SOCIAL MEDIA USERS, utilizando inteligência artificial.