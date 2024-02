Atriz e Cineasta – Paguh Santana de Campos do Jordão

Tempo de Leitura: 3 minutos

Apresentar Paguh Santana ao mercado e ao grande público como uma talentosa atriz é certamente uma definição precisa, mas não completa. Com 29 anos de vida e 17 anos dedicados à atuação, Paguh deu seus primeiros passos no teatro aos 11 anos no Centro Educacional Unificado (C.E.U) PERUS, na periferia de São Paulo. Aos 13 anos, mudou-se para Campos do Jordão, interior de SP, ingressando nas aulas de teatro da Associação de Arte e Cultura Expressão em Movimento, e desde então, não parou mais.

Após formar-se em Arte Dramática na escola municipal de artes Maestro Fêgo Camargo, em Taubaté, SP, Paguh não se limitou a conquistar seu DRT nas Artes Dramáticas. Ela desafiou-se a aprofundar ainda mais sua expressão artística, graduando-se em Cinema e Audiovisual no Rio de Janeiro, onde reside atualmente.

Trabalhando na parte do audiovisual na novela que será lançada na Max “Dona Beja”

Paguh é uma atriz destemida e camaleoa, impulsionada por um profundo amor pela arte, sempre em busca de novos desafios e conhecimentos.

Atualmente, Paguh destaca-se em uma participação muito especial no filme “Nosso lar 2 Os Mensageiros”, um drama espiritualista brasileiro dirigido por Wagner de Assis, lançado nos cinemas em 25 de janeiro de 2024. Este é o segundo trabalho dela com o diretor, após a intensa participação no filme “Ninguém é de Ninguém”, baseado no livro homônimo de Zíbia Gasparetto, lançado em março de 2023.

Diretor Wagner de Assis dos filmes: Ninguém é de ninguém ( é nosso lar 2 os mensageiros )

Elenco do filme Nosso lar 2 Os mensageiros

A próxima aparição de Paguh nos cinemas será em “Dois é Demais em Orlando”, uma comédia para toda a família com estreia marcada para 28 de março de 2024, dirigida por Rodrigo Van Der Put.

Bastidor do filme: Dois é demais em Orlando

Paguh expressa sua gratidão a quem a ajudou a construir uma base sólida na arte, incluindo o Centro Educacional Unificado C.E.U Perus, onde deu seus primeiros passos com a professora Virginia Bukowski, e o “Expressão em Movimento”, que a acolheu no teatro por anos com as professoras Vivi Santos e Rosana Santos. Ela também agradece ao Dr. Davi Marinho e à Psicóloga Lizandra por todo apoio, carinho e empatia constante.

Além do cinema, Paguh destaca-se na televisão com participações em séries como “Sob Pressão” (4ª temporada, episódio 2, TV Globo – disponível no Globo Play) e “DOM” (disponível na Amazon Prime).

Paguh estará em cartaz no teatro em 2024 com a peça “Não somos amigas” no Rio de Janeiro, dirigida por Michele Ferreira.

Ela resume sua paixão pela atuação: “Eu sou uma artista que sente a necessidade de viver outras mil vidas, de me conectar com o desconhecido, de estar presente e entregue ao meu propósito de vida, que é atuar. Tenho a atuação como respiração; se paro de atuar, não existo.” – Paguh.

Assista Video Clipe de Paguh Santana – Kell Smith – Faça um bom dia! (Videoclipe Vertical)