Prédio Histórico do Banco do Brasil em Campos do Jordão Vai a Leilão

O Banco do Brasil está promovendo um leilão extrajudicial de imóveis, destacando-se uma oportunidade rara: um prédio comercial histórico localizado na Avenida Frei Orestes Girardi, nº 837, Vila Abernéssia, em Campos do Jordão. O leilão, exclusivamente online, começou em 28 de outubro de 2024 e será encerrado no dia 28 de novembro de 2024, a partir das 12h.

Um Prédio com História

O imóvel é mais que um prédio comercial; ele é um marco histórico de Campos do Jordão. Localizado em uma das avenidas mais importantes da cidade, a construção carrega traços arquitetônicos significativos e há anos abriga uma das agências do Banco do Brasil, sendo peça central no desenvolvimento econômico local. Seu valor histórico e cultural aumenta ainda mais a atratividade deste leilão.

Detalhes do Imóvel e Condições do Leilão

O prédio conta com 600 m², e o Banco do Brasil seguirá como locatário por cinco anos, garantindo uma renda mensal de R$ 34.000,00 ao novo proprietário. As principais condições incluem:

Locação obrigatória por 60 meses para o Banco do Brasil, conforme contrato padrão.

Restrições de uso na área ociosa, impedindo atividades que possam prejudicar o ambiente bancário.

Responsabilidade do comprador quanto à individualização de água e energia e à obtenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

O lance mínimo é de R$ 7.960.000,00, com incrementos de R$ 1.000,00. O Banco do Brasil se compromete a quitar débitos de IPTU e outros encargos até a data de transferência do imóvel.

Informações e Participação no Site Lance no Leilão

Todas as informações detalhadas do edital e a participação no leilão estão disponíveis no site Lance no Leilão. Reconhecido pela segurança e transparência, o portal é uma das principais plataformas para leilões online no Brasil, oferecendo uma interface fácil e prática tanto para investidores quanto para compradores. O site permite acesso a editais, cadastro para lances e acompanhamento de todas as etapas do leilão.

Para saber mais e participar deste leilão, acesse a página oficial do lote através do link: Lance no Leilão - Lote 17674.