Secretário de Turismo do Estado Debate Futuro de Campos do Jordão e Região em Encontro com Lideranças

Nesta sexta-feira, 22 de novembro, Campos do Jordão será palco de um importante encontro liderado pelo secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena. O objetivo é discutir demandas, compartilhar ideias e traçar estratégias para o desenvolvimento regional de Campos do Jordão e da Mantiqueira Paulista, fortalecendo o potencial turístico da região.

O evento que foi uma iniciativa da Signature Hotéis e AME Campos, reunirá lideranças empresariais, membros do conselho de turismo e representantes do Convention & Visitors Bureau (CVB). Entre os participantes confirmados estão Carlos Eduardo Pereira da Silva, o Caê, prefeito eleito de Campos do Jordão; Luiz Rozette, Signature Hotéis; Nelson Gonçalves, vice-presidente do CVB; Fábio Izar, Secretário de Turismo indicado; André Barbedo, Secretário de Turismo; Aref Farkouh, AME Campos; Ricardo Lenz, Parque Tarundu; Alexandre Gonçalves, Engenheiro e Consultor Ambiental; Célia Carbonari, Rota dos Vinhos; Marcelo Hoffman, Rota das Araucárias; Marilda Ferreira, Associação Comercial; Sidney Isidro, COMTUR; e Bernard Contipelli, União dos Empresários, além de outras figuras de destaque no cenário regional.

Pauta Estratégica para o Turismo Regional

Durante a reunião, serão debatidos temas de relevância para o fortalecimento do turismo, como infraestrutura, promoção de destinos, qualificação de serviços e captação de investimentos. A proposta é formatar projetos que integrem Campos do Jordão e a Mantiqueira Paulista a um modelo de desenvolvimento sustentável e inovador, garantindo maior visibilidade e competitividade no cenário estadual e nacional.

Inauguração do Carde Museu

No sábado, 23 de novembro, o secretário Roberto de Lucena marcará presença no Carde Museu, um espaço que promete revolucionar o turismo cultural de Campos do Jordão. O museu, que reúne automóveis históricos e obras de arte, é uma iniciativa que reforça a cidade como um destino turístico completo, combinando natureza, história e inovação.

A presença de Lucena ressalta a importância do Carde Museu como um marco cultural e turístico, contribuindo para o fortalecimento da imagem de Campos do Jordão como um dos destinos mais sofisticados do Brasil.

Um Compromisso com o Futuro

Este encontro é mais um passo para consolidar Campos do Jordão como referência em turismo sustentável e de alta qualidade. A integração entre governo, empresários e sociedade civil é essencial para alavancar o potencial turístico da região, beneficiando tanto os visitantes quanto os moradores locais.

O evento reflete o compromisso do Governo do Estado de São Paulo em apoiar iniciativas que promovam o crescimento econômico e o desenvolvimento regional, assegurando que Campos do Jordão continue a ser um destino de destaque no mapa turístico nacional.