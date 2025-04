1º de maio será de trânsito intenso nas estradas

Litoral Norte e Serra da Mantiqueira esperam grande movimento - Foto @correianews

Vai viajar no feriadão? Então prepare-se porque o movimento deverá ser intenso nas rodovias paulistas sob concessão. Segundo a Artesp, Agência de Transportes do Estado de São Paulo, 3,9 milhões de veículos são esperados, principalmente em direção ao litoral. Pelo sistema Anchieta-Imigrantes, a Ecovias calcula que até 300 mil automóveis devem descer a serra em direção à Baixada Santista.

Trânsito também acima do normal para as praias do Litoral Norte. A rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba, deverá receber 174 mil veículos entre 30 de abril e 5 de maio. Na Oswaldo Cruz, que dá acesso a Ubatuba, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) estima 46 mil carros.

Os horários de pico devem ocorrer entre 16h e 19h desta quarta e durante todo o período da manhã de quinta-feira. O retorno deverá se concentrar a partir das 11h de domingo, dia 4 de maio. Na Via Dutra, a concessionária que administra a rodovia espera 960 mil veículos.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Serra da Mantiqueira também é destino no feriadão

Nem todos os caminhos levam ao litoral neste feriado prolongado. O complexo viário Carvalho Pinto/Ayrton Senna deve receber entre 445 mil a 684 mil veículos entre 30 de abril e 5 de maio. Boa parte do fluxo tem como destino a Serra da Mantiqueira, que já vive sua pré-temporada.

As três cidades da região têm registrado baixas temperaturas, o que deve atrair turistas, principalmente para Campos do Jordão, que possui um atrativo a mais: a cidade permanece até domingo com a decoração temática de Páscoa no portal de entrada e nas praças de Abernéssia e Capivari. Na Páscoa e Tiradentes, mais de 90% da rede hoteleira da estância ficou ocupada, o que eleva a expectativa também para este feriadão.

Para garantir a segurança e a fluidez do tráfego, o DER, as empresas concessionárias e as Polícias Rodoviárias Estadual e Federal vão manter esquema especial de trabalho durante o feriado prolongado, mas o motorista também tem responsabilidades. Por isso, faça uma revisão completa no seu carro, verifique se os documentos estão em ordem, não ultrapasse em local proibido, respeite os limites de velocidade e mantenha uma distância segura do veículo à frente. Assim, você evita que sua viagem termine antes mesmo de começar.