29 de abril: teleférico de graça no aniversário de Campos do Jordão

29 de abril é dia de festa em Campos do Jordão, que completa 151 anos de encantamento! Para comemorar a data, jordanenses e moradores da cidade vão poder andar de teleférico de graça no Parque Capivari. Para ter direito à isenção, basta apresentar comprovante de residência e doar um quilo de alimento não perecível. Além de ser uma das atrações mais tradicionais da estância, o teleférico também é o queridinho da população, que no dia da cidade ganha de presente o passeio grátis.

Passeio grátis começa às 13h por ordem de chegada

A operação especial vai das 13h às 19h para que as pessoas possam contemplar a belíssima paisagem da cidade também à noite, experiência que foi viabilizada após a modernização. O acesso será feito por ordem de chegada e a ação especial não inclui as demais atrações. "Queremos que a celebração dos 151 anos também seja um momento de união e cuidado com a comunidade", ressaltou Rafael Montenegro, diretor do Parque Capivari. "Neste aniversário, queremos proporcionar uma experiência que conecte ainda mais a cidade e seus visitantes."

Inaugurado em 11 de junho de 1970, o teleférico de Campos do Jordão foi o primeiro do Brasil no sistema de monocabos. Em novembro de 2022, o atrativo foi reinaugurado totalmente modernizado e mesmo assim manteve o pioneirismo, tornando-se o primeiro modelo híbrido da América Latina, com cadeiras para até seis pessoas e cabines fechadas com oito lugares.

