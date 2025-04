Campanha em comemoração ao Dia do Rim identifica 40 doentes renais em Campos do Jordão

Ação preventiva foi realizada no Centro de Eventos - Foto Divulgação FLMA

Os números são alarmantes. Estimativas dão conta de que 850 milhões de pessoas no mundo sofrem de doenças renais. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, no Brasil há cerca de 10 milhões de pessoas com insuficiência renal. Desse total, pelo menos 90 mil estão em hemodiálise. Para conscientizar sobre a prevenção e também a importância do diagnóstico precoce, o núcleo de saúde da Fundação Lia Maria Aguiar, em parceria com o Instituto Responsabilidade Social Sírio-Libanês, promoveu em Campos do Jordão uma campanha informativa e com testes gratuitos.

A ação aconteceu dia 27/03 em comemoração ao Dia Mundial do Rim, celebrado em 13/03, e mobilizou uma equipe multidisciplinar de profissionais da saúde no Centro de Eventos de Vila Abernéssia. 957 pessoas foram avaliadas, sendo que 40 apresentaram problemas críticos e foram encaminhadas para tratamento. A programação contou também com atividades informativas sobre hábitos alimentares saudáveis para os rins, como diminuir a ingestão de sal e aumentar o consumo de água. A prática de exercícios físicos regulares é outra atitude recomendada para evitar doenças renais.

“Os moradores de Campos do Jordão tiveram consciência de buscar informação e cuidado com a própria saúde”, comemorou o médico Eduardo Paiva, nefrologista do Núcleo de Saúde da Fundação Lia Maria Aguiar. Além da equipe médica mobilizada, a campanha também contou 54 voluntários que trabalharam desde a organização até o acolhimento das pessoas atendidas.