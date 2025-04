Campos do Jordão apresenta seus encantos na Abav TravelSP

Evento reúne os principais players do Turismo - Foto Abav TravelSP

Começou em Campinas (SP) a Abav TravelSP, tradicional Feira de Turismo do interior de São Paulo. Considerada a principal estância de inverno do país, Campos do Jordão participa do evento para se autopromover como destino turístico também nas demais estações do ano, uma estratégia para combater a sazonalidade. Participam da 47ª edição as maiores companhias aéreas do Brasil e do exterior, como a Air France, Azul, Copa Airlines, entre outras, além de operadoras de turismo e consolidadoras, agências de viagens e os mais importantes players do setor.

Feira é um "esquenta" para WTM Latin América 2025

Além dos expositores, palestras, painéis e debates também estão na programação da Abav TravelSP que serve como preparação para WTM Latin América 2025, a maior feira de Turismo da América Latina, que será realizada em São Paulo de 14 a 16/04, e que vai contar com a participação de Campos do Jordão. O evento é uma oportunidade de negócios para os destinos turísticos ganharem maior visibilidade e fecharem parcerias com os principais profissionais do setor de Turismo.

Campos do Jordão levou para Abav TravelSP uma pequena amostra do que a cidade tem a oferecer, como opções de roteiros, parques, infraestrutura, calendário de eventos e também atrativos de experiência, uma tendência global. Para Fábio Izar, secretário de Turismo da estância, o contato direto com a cadeia turística é fundamental para fortalecer a imagem da cidade. “Mesmo sendo uma feira regional, a ABAV TravelSP nos permite apresentar de forma qualificada o que temos de melhor e ampliar conexões importantes”, disse.

Veja a programação completa da Abav TravelSP clicando aqui