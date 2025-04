Chuvas causam transtorno em Ubatuba e famílias ficam desabrigadas

Em Campos do Jordão, chuvas colocam autoridades de prontidão - Foto PMECJ

A primeira frente fria importante de 2025 causou transtornos no Litoral Norte de São Paulo. Ubatuba é a cidade mais atingida pelas chuvas intensas, confirmando o alerta severo emitido pelo Centro de Gerenciamento de Emergências. Desde a noite de sexta-feira, 04/04, já choveu no litoral paulista 407 mm, sendo 177 mm apenas em Ubatuba, provocando transbordamento de rios e deixando 19 pessoas desabrigadas. Um abrigo emergencial foi montado na Escola Municipal José Souza Simeão, para onde a Defesa Civil estadual vai encaminhar ajuda humanitária.

A ponte de acesso ao bairro Folha Seca foi encoberta pelas águas do Rio Escuro e os moradores que não conseguiram chegar em casa estão abrigados provisoriamente no Escola Municipal Professor Ernesmar de Oliveira. Houve também 15 quedas de árvores nos bairros Rio Escuro, Ponta Grossa, Toninhas, Itamambuca, Camburi e Felix. Até o fechamento desta matéria não havia registro de deslizamentos de terra em Ubatuba.

Campos do Jordão ativa gabinete de crise

A frente fria também trouxe chuva incessante para a Serra da Mantiqueira. Em Campos do Jordão, pelo menos oito quedas de árvores foram registradas pela Defesa Civil municipal, sendo que uma delas atingiu uma residência, mas não houve vítimas. Neste sábado, 05/04, diversas secretarias foram mobilizadas para atuar no gabinete de crise, que monitora ininterruptamente o índice pluviométrico, que não foi divulgado pelas autoridades.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Ocorrências mais importantes

Rua Evangelina Jordão – Queda de árvore. Ação: Corte e remoção, com sinalização da área. Avenida Francisco Romeiro – Alto do Capivari – Queda de árvore sobre a via. Ação: Desobstrução realizada. Rodovia SP-50 – Próximo ao Hotel Lausanne – Queda de árvore sobre a via. Ação: Remoção com apoio da equipe operacional. Alameda Las Vegas – Queda de árvore sobre via e rede elétrica. Ação: Área isolada e acionamento da concessionária. Rua Santa Clara – Vila Albertina – Queda de árvore sobre moradia, sem vítimas. Ação: Avaliação estrutural sem danos. Tênis Clube – Queda de arbusto. Ação: Remoção simples efetuada. Proximidades do Umuarama – Veículo atolado. Ação: Remoção do veículo, sem danos ou vítimas. Avenida dos Alpes – Queda de árvore sobre a via. Ação: Desobstrução concluída com segurança. Destelhamento de residência – Ação: Fornecimento de 15 metros de lona plástica para proteção emergencial.

O objetivo do gabinete de crise é manter as equipes de prontidão para agir o mais rápido possível em casos de transtornos, principalmente nas áreas consideradas de risco. Além do mapeamento dos pontos críticos, o trabalho preventivo também envolve a orientação dos moradores. O telefone da Defesa Civil para qualquer eventualidade é 199, que também atende em Campos do Jordão pelo WhatsApp (12) 98863-1525.