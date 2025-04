Começa o Emprega Mais Vale, o feirão de empregos da região

Feirão de empregos acontece no Vale Sul Shopping - Foto Divulgação

Palestras, capacitação profissional e mais de mil vagas de trabalho estão entre os principais atrativos do Emprega Mais Vale, o feirão de empregos do Vale do Paraíba. Até domingo, empresas, recrutadores e instituições de ensino se reúnem na Praça de Eventos do Vale Sul Shopping, em São José dos Campos, em busca de profissionais para o preenchimento de vagas em diversas áreas.

A programação inclui teste vocacional, orientação profissional, oficinas sobre montagem de currículo, entre outros serviços totalmente gratuitos. O Emprega Mais Vale também vai apresentar o Assecre Jobs, um portal criado pela Associação das Empresas do Vale do Paraíba (ASSECRE) que tem como objetivo aproximar empregadores de quem busca por emprego na indústria.

O evento é parada obrigatória para quem pretende ingressar no mercado de trabalho.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Serviço

Evento: Emprega Mais Vale

Data: de 25 a 27 de abril

Local: Espaço de eventos do Vale Sul Shopping (onde montam a árvore de Natal)

Horário: Durante o funcionamento do shopping

Entrada: Gratuita – Para as palestras, pede-se doação de fraldas geriátricas

Informações: WhatsApp (12) 98145-1994