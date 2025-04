Defesa Civil emite alerta de chuva para o Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira

Tempo deve mudar entre quinta e sexta-feira - Foto @correianews

O verão já foi embora há mais de um mês, mas as chuvas resolveram ficar e continuam preocupando a Defesa Civil estadual, que emitiu um novo alerta para temporais. Segundo a meteorologia, uma frente fria se aproxima pelo oceano e a presença de um sistema de baixa pressão no interior do continente podem causar transtornos. Há o risco de tempestades com rajadas de vento e até chuva de granizo entre quinta, 24/04, e sexta-feira, 25/04.

As chuvas de intensidade moderada a forte devem ocorrer no Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e região de São José dos Campos. A Grande São Paulo, Baixada Santista e o Vale do Ribeira também recebem atenção especial das autoridades pois há previsão de chuvas volumosas, com alto potencial de enchentes e deslizamentos de terra.

Defesa Civil aciona gabinete de crise

O cenário é preocupante e exige ação preventiva imediata. Por isso, a Defesa Civil estadual acionou ainda na noite de quarta-feira, 23/04, o gabinete de crise, que está em operação no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo. Estão mobilizados representantes das agências reguladoras de serviços, concessionárias de abastecimento de água e energia e militares do Corpo de Bombeiros. O objetivo é monitorar as condições climáticas nas áreas onde a frente fria deverá passar e planejar ações preventivas, caso haja necessidade.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

O gabinete de crise deverá ficar de plantão até as 22h de sexta-feira, 25/04. Em Campos do Jordão, onde segundo a prefeitura existem cerca de 300 famílias em áreas de risco, a Defesa Civil municipal também está a postos para qualquer eventualidade. O atendimento é feito pelo telefone 199 e no WhatsApp (12) 98863-1525.