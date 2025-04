Fatecs abrem inscrições para vestibular 2025

Prazo para isenção da taxa termina dia 28/04 - Foto Governo de SP

Estão abertas as inscrições para o vestibular 2025 das Fatecs, Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo. São, ao todo, 12.550 vagas distribuídas nas 82 unidades de ensino superior. Para concorrer é preciso ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até as 15h do dia 06 de junho. Além de preencher a ficha cadastral e responder a um questionário socioeconômico, o candidato também deve pagar uma taxa no valor de R$ 50. É possível escolher até dois cursos (primeira e segunda opções) em qualquer Fatec e período de aulas. Para acessar a página de inscrições, clique aqui.

Prazo para Isenção da Taxa termina dia 28/04

Candidatos sem condições financeiras podem pedir isenção da taxa de inscrição para o vestibular das Fatecs. Segundo o Centro Paula Souza, até seis mil pessoas serão isentas. Existe também a possibilidade de pedir a redução de 50% do valor e, neste caso, não há limite de vagas.

Para conseguir o benefício, é preciso preencher um formulário online e enviar os documentos comprovando conclusão do Ensino Médio e a renda. Quem não tem acesso a computador e internet pode usar os equipamentos disponíveis nas Fatecs durante o horário de expediente. O prazo termina às 23h59 do dia 28 de abril e o resultado será divulgado no dia 12 de maio. Para solicitar a isenção da taxa, basta clicar aqui.