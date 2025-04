Festa de 151 anos começa mais cedo em Campos do Jordão

Festa de aniversário vai valorizar a cultura local - Foto @correianews

29 de abril é aniversário de Campos do Jordão, data em que completa 151 anos de fundação, mas as comemorações não vão se concentrar apenas no Dia da Cidade. A festa vai começar um dia antes, em 28/04, com várias atrações que valorizam a cultura local. O polo de estacionamento, em Vila Abernéssia, foi escolhido para ser o palco das celebrações.

A prefeitura ainda não divulgou a programação oficial, apenas deu um spoiler do que vem por aí! Segundo a assessoria de imprensa do governo municipal, serão dois dias de valorização da cultura local. Nos dias 28 e 29/04 estão previstas apresentações musicais, atrações culturais, espaços de lazer e entretenimento que prometem agradar moradores e também turistas. As atividades vão começar às 13h com término previsto para as 22h. A entrada é franca.

“Comemorar os 151 anos de Campos do Jordão é reconhecer a força da nossa história e o talento do nosso povo. Preparamos uma festa pensada com carinho, que valoriza nossas raízes e oferece momentos de alegria para todas as idades”, disse Tânia Cunha, secretária de Valorização da Cultura.