Amadeus amplia presença em inteligência artificial e hotelaria acelera novas fontes de receita no turismo global

O setor global de turismo vive um momento de transformação estrutural impulsionado pela tecnologia. Movimentos estratégicos envolvendo inteligência artificial, monetização de serviços complementares e digitalização regulatória indicam que a indústria de viagens caminha para um novo ciclo de maturidade, mais automatizado, orientado por dados e focado em maximização de receita por hóspede.

Um dos principais destaques é a recente aquisição da startup norte-americana SkyLink pela multinacional espanhola Amadeus, uma das maiores fornecedoras de tecnologia para o setor de viagens no mundo. Especializada em inteligência artificial conversacional, a SkyLink desenvolveu soluções que permitem ao viajante pesquisar, reservar e gerenciar voos e hospedagens por meio de interfaces de chat com IA integrada.

A primeira fase de integração da tecnologia será direcionada às Travel Management Companies (TMCs), com foco inicial na América do Norte. O objetivo é automatizar processos operacionais, reduzir custos de atendimento e aumentar a eficiência na gestão de viagens corporativas — segmento que exige controle rigoroso de despesas, agilidade nas alterações e maior personalização da experiência do usuário.

Em uma segunda etapa, a expectativa é expandir a solução para companhias aéreas, aeroportos e redes hoteleiras. O movimento reforça uma tendência clara: a inteligência artificial deixa de ser apenas ferramenta de atendimento e passa a atuar como infraestrutura estratégica na distribuição, na gestão e na personalização da jornada de viagem.

Hotelaria amplia receitas além da diária tradicional

No segmento hoteleiro, a transformação também é evidente. Redes internacionais e plataformas especializadas vêm investindo fortemente nas chamadas receitas ancillaries — produtos e serviços comercializados além da diária tradicional.

Empresas como a Plusgrade permitem que hotéis ofertem upgrades de quarto, check-in antecipado, late check-out e experiências personalizadas antes mesmo da chegada do hóspede. A estratégia amplia o ticket médio e reduz a dependência exclusiva da taxa média diária (ADR) e da ocupação.

Soluções desenvolvidas pela Oracle também vêm apoiando hotéis na precificação dinâmica desses serviços complementares, com uso de dados comportamentais e algoritmos de revenue management. A lógica é clara: cada ponto de contato com o cliente se torna uma oportunidade adicional de receita.

Grandes redes como a Hyatt intensificam o uso de dados para sugerir ofertas personalizadas em tempo real, enquanto a Airbnb fortalece sua estratégia de monetização por meio da venda de experiências e serviços agregados à hospedagem.

Esse movimento representa uma mudança relevante no modelo de negócio da hotelaria global. Em vez de trabalhar exclusivamente com ocupação e diária média, o setor passa a adotar o conceito de valor total por hóspede, explorando toda a jornada para ampliar a rentabilidade.

Stay22 capta US$ 122 milhões e amplia modelo de afiliados

Outra movimentação relevante envolve a travel tech Stay22, especializada em monetização de reservas por meio de afiliados. A empresa anunciou a captação de US$ 122 milhões em rodada liderada pela Summit Partners.

A plataforma conecta criadores de conteúdo, organizadores de eventos e publishers a inventários de hospedagem, aumentando a taxa de conversão por meio de integrações inteligentes na jornada de compra. O investimento será destinado à expansão global e ao fortalecimento da infraestrutura tecnológica.

O crescimento desse modelo reforça uma tendência no turismo digital: a distribuição baseada em performance e em audiência qualificada ganha força diante do aumento do custo de aquisição em canais pagos tradicionais.

Brasil prorroga prazo da FNRH Digital

No cenário nacional, o Ministério do Turismo anunciou a prorrogação por 60 dias da obrigatoriedade da FNRH Digital (Ficha Nacional de Registro de Hóspedes). A ferramenta tem como objetivo modernizar o cadastro de hóspedes, integrar dados aos sistemas governamentais e agilizar o check-in por meio de validação via Gov.br.

A medida concede prazo adicional para que meios de hospedagem adaptem seus sistemas e processos internos, reforçando a digitalização e a padronização de dados no setor. A implementação da FNRH Digital também amplia a rastreabilidade das informações e fortalece a governança regulatória da hotelaria brasileira.

Travel Tech Hub Day 2026 será realizado em agosto

O calendário de inovação do turismo na América Latina já tem data confirmada para um dos principais encontros do setor. O Travel Tech Hub Day 2026 será realizado em 24 de agosto no Tivoli Mofarrej São Paulo Hotel, reunindo executivos, startups, investidores e especialistas em tecnologia aplicada à indústria de viagens.

O evento deve concentrar debates sobre inteligência artificial, distribuição digital, monetização, automação e tendências emergentes. A expectativa é que a edição consolide o amadurecimento do ecossistema de travel tech na região e amplie a conexão entre inovação, capital e operação.

As recentes movimentações indicam um setor em fase de consolidação tecnológica. A inteligência artificial passa a ocupar papel central na experiência do viajante, a hotelaria amplia suas fontes de receita e o ambiente regulatório avança na digitalização. O turismo global, cada vez mais orientado por dados e eficiência, sinaliza uma nova etapa de profissionalização e competitividade no mercado internacional.