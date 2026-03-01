Eclipse da “Lua de Sangue” poderá ser observado do Brasil na madrugada de 3 de março

A madrugada da próxima terça-feira, 3 de março, será marcada por um dos fenômenos astronômicos mais aguardados do ano: um eclipse lunar total, popularmente conhecido como "Lua de Sangue". O evento começa às 3h44 (horário de Brasília) e segue até as 9h23, atravessando todas as fases previstas do alinhamento entre Sol, Terra e Lua.

O fenômeno ocorre quando a Terra se posiciona exatamente entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural. Durante a fase de totalidade, a Lua não desaparece do céu. Ao contrário, assume uma tonalidade avermelhada intensa, resultado da filtragem da luz solar pela atmosfera terrestre.

Entenda por que a Lua fica vermelha

A coloração característica da chamada "Lua de Sangue" é explicada por um princípio físico semelhante ao que provoca os tons avermelhados no nascer e no pôr do sol. Quando a luz solar atravessa a atmosfera da Terra, as cores de menor comprimento de onda, como azul e violeta, são dispersadas com maior intensidade. Já os comprimentos de onda mais longos, como vermelho e laranja, conseguem atravessar a atmosfera e são desviados em direção à superfície lunar.

O resultado é um brilho que pode variar entre o cobre e o vermelho escuro, dependendo das condições atmosféricas globais, como presença de poeira ou partículas em suspensão.

Visibilidade no Brasil será parcial

No território brasileiro, a observação será limitada e dependerá da região. O eclipse ocorrerá próximo ao amanhecer, momento em que a Lua estará baixa no horizonte Oeste, já em processo de ocaso.

Nas regiões Norte e Centro-Oeste, haverá maior chance de acompanhar o início da fase parcial, quando a sombra da Terra começa a encobrir o disco lunar de forma mais perceptível. No Sul, Sudeste e Nordeste, a visualização tende a se concentrar principalmente na fase penumbral, etapa inicial e mais sutil do eclipse, antes da totalidade.

A fase em que a Lua atinge o tom avermelhado mais intenso será plenamente visível em partes das Américas, no Oceano Pacífico, no Leste da Ásia e na Oceania. No Brasil, o avanço da claridade do amanhecer poderá reduzir o contraste visual do fenômeno.

Cronograma do eclipse (horário de Brasília)

3h44 – Início do eclipse penumbral, com alteração discreta no brilho da Lua.

4h50 – Início do eclipse parcial, quando a sombra terrestre começa a avançar sobre o disco lunar.

6h04 – Início da totalidade, momento em que a Lua adquire a tonalidade avermelhada.

7h03 – Fim da totalidade.

9h23 – Encerramento do eclipse.

As transições entre as fases acontecem de forma gradual, permitindo que o observador acompanhe a progressão da sombra ao longo do disco lunar.

Como observar com segurança

Diferentemente do eclipse solar, o eclipse lunar pode ser observado a olho nu sem qualquer risco à visão. Não há necessidade de filtros especiais ou equipamentos de proteção.

Para uma melhor experiência, a recomendação é buscar locais com horizonte Oeste desobstruído e baixa poluição luminosa. A ausência de nuvens será determinante para a visibilidade, já que o fenômeno ocorre em um horário próximo ao nascer do sol.

O uso de binóculos ou telescópios é opcional, mas pode ampliar os detalhes da superfície lunar e tornar mais perceptíveis as variações de cor durante a totalidade. Para quem estiver em áreas com céu encoberto, transmissões ao vivo realizadas por observatórios e plataformas digitais podem ser alternativas para acompanhar o evento.

Um espetáculo natural que une ciência e contemplação

Eclipses lunares totais são fenômenos previstos com precisão pelos cálculos astronômicos e representam uma oportunidade de aproximação entre ciência e observação popular. Ao longo da história, a “Lua de Sangue” esteve associada a interpretações simbólicas e crenças culturais. Atualmente, é compreendida como resultado do movimento orbital regular dos corpos celestes.

Na madrugada de 3 de março, o céu voltará a oferecer esse espetáculo natural, convidando o público a olhar para o horizonte e acompanhar mais um capítulo do calendário astronômico de 2026.