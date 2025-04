Gastronomia: 5 sugestões para a sua Páscoa na Serra da Mantiqueira

Truta é um dos pratos típicos da Mantiqueira - Foto @correianews

O clima único e as belas paisagens são um convite para subir a Serra da Mantiqueira em qualquer estação, mas no outono e no inverno a natureza dá espetáculo. Pode ser Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal ou São Bento do Sapucaí, nesta época do ano o céu parece ficar mais azul e as baixas temperaturas tornam as cidades da região ainda mais atraentes.

Nada melhor que reunir a família para passar a Páscoa neste cenário encantador. Por isso, apresentamos a seguir cinco sugestões de pratos deliciosos feitos à base de peixe e frutos do mar para você celebrar a data sem deixar de lado a tradição.

Peixes e frutos do mar são protagonistas das receitas

• A primeira sugestão é escolher um peixe de carne branca, como a Tilápia, e prepará-lo com risotto, queijo curado, aspargos frescos e um molho clássico à base de manteiga. Se preferir um molho mais elaborado, use óleo de dendê, molho de tomate com cebola, ervas frescas e frutos do mar.

• Peixe grelhado servido com molho de queijo e purê cremoso também é perfeito para a Páscoa. O prato fica excelente se acompanhado por um risotto.

• Outra opção é a truta, peixe típico da Mantiqueira, servida com arroz escuro e frutos do mar. Caso queira substituir por arroz branco, fica igualmente delicioso.

• A próxima sugestão tem o Tucunaré, um peixe amazônico delicioso como ingrediente principal. Uma dica: asse-o na brasa em fogo lento que o resultado fica sensacional!

• Para encerrar a lista, a opção é escolher o peixe de água doce da sua preferência e fazê-lo cozido com cogumelos, alcaparras, ervas frescas e banhado no vinho branco, um prato sofisticado e muito saboroso.

Não importa qual o seu destino na Serra da Mantiqueira. Todas as receitas são fáceis de fazer e perfeitas para celebrar a Páscoa aproveitando o feriadão na montanha magnífica.