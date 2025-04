Governo de SP faz balanço das chuvas do feriadão da Páscoa

Feira livre de Campos do Jordão ficou debaixo d'água - Foto Claudio Borges

A Defesa Civil passou o fim de semana prolongado de prontidão monitorando as áreas do estado de São Paulo mais atingidas pelas chuvas. Houve transtornos em várias regiões, a começar pela grande São Paulo. Em Diadema, por exemplo, a prefeitura decretou situação de emergência após chover 101 milímetros, cerca de 95% do esperado para o mês inteiro. Na região noroeste do estado, Palmeira d’Oeste foi uma das cidades que mais sofreram com os temporais. Houve queda de árvore em um assentamento rural deixando 20 famílias desabrigadas.

No litoral sul, a cidade de Guarujá registrou o maior volume de chuva, com 215 milímetros em apenas 24 horas, o equivalente a 112% da média mensal, conforme informou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Em Santo André, choveu 112 milímetros, índice bem acima da média histórica para o mês de abril. Veja os acumulados de chuva registrado pelo CEMADEN e INMET até domingo, 20/04.

Guarujá (Jardim Albamar): 215 mm

Guarujá (Perequê 2): 167 mm

Santo André (Vila Príncipe de Gales): 112 mm

Diadema (Jardim Inamar): 101 mm

São Vicente (Paranapuã): 125 mm

Praia Grande (Xixová): 126 mm

Santos (Morro São Bento / Ponta da Praia / Chico de Paula): entre 120 mm e 126 mm

Mauá, São Bernardo do Campo e Ribeirão Pires: entre 93 mm e 112 mm

Tromba d’água provoca enchentes e deslizamento de terra em Campos do Jordão

Na madrugada de Sábado, uma chuva torrencial atingiu Campos do Jordão causando inúmeros transtornos à população e aos turistas que escolheram a estância para passar o feriadão da Páscoa e de Tiradentes.

A avenida Frei Orestes Girardi ficou debaixo d’água na altura do bairro Fracalanza, local onde os alagamentos são frequentes. Houve enchentes também no centro comercial de Vila Abernéssia, na região do ginásio esportivo e no polo de estacionamento, onde ocorre a feira livre aos sábados. O Ribeirão Capivari transbordou e várias bancas foram inundadas.

No bairro Britador, região central de Campos do Jordão, uma casa foi atingida por deslizamento de terra na rua José Brás. O imóvel ficou tomado pela lama e quatro moradores tiveram que sair. Segundo declaração do prefeito Carlos Eduardo (Cae) em suas redes sociais, não houve alerta da Defesa Civil para o temporal, surpreendendo as autoridades.

Defesa Civil envia ajuda humanitária para cidades atingidas pela chuva

Os agentes da Defesa Civil estadual passaram o domingo auxiliando as prefeituras na assistência às famílias atingidas pelas chuvas. Cerca de 387 itens de primeira necessidade foram enviados, como colchões, cobertores, cestas básicas, produtos de limpeza e higiene pessoal, entre outros.

A Defesa Civil continua em alerta monitorando a chuvas em todo o estado de São Paulo para uma rápida resposta caso haja necessidade, principalmente nos municípios onde as enchentes e os deslizamentos de terra são mais frequentes. Em Campos do Jordão, segundo a prefeitura, há cerca de 300 famílias vivendo em áreas de risco. O atendimento da Defesa Civil municipal é feito pelo telefone 199 e também no WhatsApp (12) 98863-1525.