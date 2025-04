Megaferiadão tem programação intensa em Campos do Jordão

Decoração temática é um dos destaques da programação - Foto Ariana Sabino @camposeamor

A temporada de eventos já começou em Campos do Jordão, que transformou a Páscoa e Tiradentes em um aquecimento para a temporada de inverno. Essa tem sido a estratégia para fortalecer a estância como destino turístico o ano inteiro. E atrações não faltam neste megaferiadão!

Sexta-feira, dia 18/04, o palco do Parque Capivari recebe partir das 15h o show da Banda Alaia e também a Camerata de Violões da Fundação Lia Maria Aguiar (FLMA). Fechando o dia tem o Auto de Páscoa Esperança, com o grupo CVC.

No sábado, dia 19/04, o musical infantil “Aventura na Montanha” promete agitar a criançada às 10h e às 13h. Entre as sessões ocorrem apresentações de música e dança. Na sequência sobem ao palco o grupo de dança Expressão em Movimento, a Banda Alaia, a Camerata Friccionada da FLMA e o Coro Jovem de Campos do Jordão.

No domingo de Páscoa, dia 20/04, ocorre a tradicional Caça aos Ovos. A brincadeira divertida vai começar às 10h. Uma hora mais tarde, às 11h, a Orquestra da FLMA faz a sua apresentação. Às 15h a Banda Alaia fecha a programação do dia. Na segunda-feira, feriado de Tiradentes, a Banda Alaia faz seu último show às 15h fechando as atividades musicais do feriadão no Parque Capivari.

Decoração temática e exposição ao ar livre transformam a paisagem de Campos do Jordão

Decoração temática no portal da cidade - Foto Ariana Sabino @camposeamor

Desde o portal de entrada até Vila Capivari, Campos do Jordão recebeu uma decoração temática que transformou a cidade em um cenário lúdico e encantador. Destaque para a exposição Páscoa das Artes, que conta com 164 ovos customizados, alguns deles gigantes, que podem ser visitados nos principais pontos turísticos da estância.

No Parque Capivari, a mostra "Floresta de Retratos", do fotógrafo Márcio Scavone, traz 150 imagens de pessoas, paisagens e momentos que marcaram os 150 anos de Campos do Jordão, celebrados em 2024.

Assim, a cidade mais alta do Brasil se consolida como um dos principais destinos turísticos do país. Escolha seu programa favorito e Feliz Páscoa!