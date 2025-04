Museu CARDE terá programação temática para crianças durante a Páscoa

Tradicional Caça aos Ovos é atração principal na Páscoa do CARDE - Foto @correianews

Quem foi que disse que museu é coisa de adulto? Ledo engano. No CARDE, em Campos do Jordão, enquanto os pais viajam no tempo apreciando os 120 carros antigos e raros em exposição, as crianças se divertem com programação especial. Ações temáticas são realizadas pelo museu em datas sazonais, especialmente feriados prolongados, e a Páscoa, óbvio, não vai passar em branco.

Oficinas prometem agitar a garotada

De 18 a 21 de abril, várias atividades recreativas vão transformar o CARDE em um verdadeiro playground para a criançada e também para o público adolescente. Uma das atrações é a Oficina de Artes, que vai ensinar a confeccionar máscaras e orelhas do coelhinho da Páscoa. Os pequenos vão poder soltar a criatividade a partir das 11h da manhã.

Oficinas de arte e mini chef - Foto Divulgação CARDE/FLMA

Outra atração é a Oficina Mini Chef, que será realizada no período da tarde, com início às 14h. Nela, as crianças vão aprender a decorar biscoitos temáticos feitos em forma de coelho e também de carro, afinal, veículos são a essência do CARDE, que conta a história do Brasil por meio da história dos automóveis raros e incríveis que compõem o seu acervo. Para saber mais sobre as novidades do CARDE, clique aqui.

Caça aos Ovos é atração no domingo de Páscoa

Uma das atividades mais esperadas do feriado prolongado é a Caça aos Ovos de Páscoa! A brincadeira será no domingo, dia 20 de abril, a partir das 14h, quando crianças e adolescentes vão se aventurar pelas dependências do Museu à procura das delícias feitas de chocolate. Monitores vão acompanhar as buscas e pistas com enigmas serão espalhadas dentro e fora do museu, o que vai aumentar ainda mais a emoção. No final, todo mundo vai ganhar ovos de Páscoa.

Serviço – PÁSCOA 2025 no CARDE

Data: 18/04/25 a 21/04/25

Horários: Oficinas de arte, de 18 a 21 de abril, das 11h às 16h Oficina mini chefe, de 18 a 21 de abril, a partir das 14h

Caça aos ovos: dia 20 de abril (domingo), às 14h, com hora marcada (realizar inscrição na bilheteria)

Fechado: terça-feira (22/04) e quarta-feira (23/04)

Ingressos: R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia-entrada) – durantes os dias 18/04/25 a 21/04/25

Endereço: Rua Benedito Olímpio Miranda, 280, Alto da Boa Vista,