Outono: conheça os vinhos ideais para a estação

Nada mais prazeroso que degustar um bom vinho assistindo ao indescritível pôr do sol que as tardes de outono proporcionam. À noite, quando a temperatura cai, o clima fica ideal para um brinde em frente ao calor da lareira juntinho com quem se ama! Mas para que a experiência seja perfeita, a bebida também precisa ser a mais adequada.

Sim, o outono exige rótulos específicos que combinem com as nuances da estação, mas ao contrário do que muitos imaginam, não apenas os vinhos tintos harmonizam com o frio. A seguir, algumas sugestões para você celebrar esse período, um dos mais charmosos do ano, claro, sem excluir os tintos que continuam sendo os protagonistas.

- Vinhos rosés

Os rótulos rosés possuem corpo e intensidades na medida certa para os dias amenos do outono, época em que o frio ainda não está tão rigoroso. Os produzidos com a uva Cabernet Sauvignon são excelentes para harmonizar com queijos, estrogonofe de frango, camarão e até mesmo pizza marguerita.

Outra opção é o vinho Merlot Rosé, também muito indicado para degustar no outono. Ele é fresco e frutado e tem uma cor peculiar, muito parecida com o ressecamento das folhas que caem e forram o chão. É a bebida perfeita para degustar nos finais de tarde, ao pôr do sol, ou em piqueniques.

- Vinhos brancos

Apesar de ser mais comum no verão, o vinho branco também pode se tornar uma excelente escolha para o outono. Neste caso, prefira os rótulos envelhecidos em barricas que garantem mais estrutura e toques amanteigados, proporcionando uma sensação cremosa no paladar.

Outra dica interessante é optar pelos brancos encorpados, como o Chardonnay e o Viognier, uvas que produzem vinhos mais ricos, estruturados e com sabores bastante complexos. Para acompanhar, um peru assado fica perfeito, bem como frutos do mar.

- Vinhos tintos

Durante o outono, à medida que a temperatura cai também sobe a procura pelos vinhos tintos. As uvas Merlot, Cabernet Sauvignon e Syrah são excelentes escolhas, mas a Malbec merece destaque. Seus aromas de frutas negras maduras com especiarias e chocolate harmonizam com pratos mais encorpados proporcionando um aconchego maior na estação.

Vale lembrar que os tintos mais alcoólicos ajudam a aquecer o corpo, tornando-se ótimas companhias para os dias mais frios, principalmente no finalzinho da estação, período em que o inverno já bate à porta.

É preciso ressaltar que o outono é uma estação amena, com queda gradativa da temperatura. Por isso, na hora de escolher o seu vinho, dê preferência aos rótulos com médio teor alcoólico pois eles combinam com o clima na medida certa.