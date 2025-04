Polícia Militar abre concurso para Academia do Barro Branco

São 165 vagas para alunos-oficiais da PM - Foto Governo de SP

Estão abertas as inscrições para ingressar na Academia do Barro Branco e se tornar oficial da Polícia Militar de São Paulo. Para participar do processo seletivo é preciso ter entre 17 e 30 anos de idade, altura mínima de 1,55 m para as mulheres e 1,60 m para os homens, não possuir pendências eleitorais e militares, entre outros requisitos que constam no edital do concurso publicado no Diário Oficial do Estado. Consulte os detalhes aqui.

São oferecidas 165 vagas e a taxa de inscrição custa R$ 150. Os exames serão realizados na capital paulista e também nos seguintes municípios: Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.

Curso começa em 2026 com 4 anos de duração

O prazo para se inscrever termina dia 02 de junho no site da Fundação Getúlio Vargas. A prova objetiva está prevista para 13 de julho com 80 questões de múltipla escolha sobre Ciências Humanas, Tecnologia, História, Filosofia, Sociologia, Geografia, Linguagens e Códigos, Língua Portuguesa, Inglês ou Espanhol, Matemática, Ciências da Natureza, Física, Química, Biologia, Conhecimentos específicos, Administração Pública e Informática.

Os aprovados vão fazer o curso de graduação e bacharelado em Ciências Políticas de Segurança e Ordem Pública na Academia do Barro Branco, em São Paulo, com avaliações em provas físicas e teóricas. A aulas começam em 2026 com duração de quatro anos. A remuneração para alunos-oficiais é de R$ 4.833,27