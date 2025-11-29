Luto em Campos do Jordão: a cidade se despede de Wagner Albano, símbolo de trabalho, humanidade e amor pela terra

Campos do Jordão amanheceu em silêncio neste sábado. O dia começou mais frio, mais lento, mais triste. O falecimento de Wagner Albano da Silva, aos 59 anos, vítima de um infarto, abalou profundamente a comunidade jordanense. Não se trata apenas da perda de um profissional exemplar, mas da partida de um cidadão que se tornou parte viva da identidade da cidade. Um homem que atravessou gerações com sua presença marcante, seu sorriso constante e sua dedicação incansável ao trabalho, às pessoas e à própria Campos do Jordão.

A trajetória de Wagner, registrada de maneira espontânea e emocionante na entrevista concedida ao Podcast NetCampos no episódio de número 85, e reconhecida oficialmente pela Moção de Congratulações nº 2231/2025 da Câmara Municipal de Campos do Jordão, reforça o tamanho de sua importância para a cidade. Seu legado está gravado na memória de comerciantes, colegas, amigos, familiares, servidores públicos e de todos que cruzaram seu caminho.

Infância simples, valores sólidos e o início da jornada

Wagner Albano nasceu em Campos do Jordão e sempre fez questão de enaltecer sua identidade jordanense. De origem humilde, começou a trabalhar ainda criança. Engraxava sapatos na Praça do Chafariz, vendia balas, sorvetes e vivenciou, desde cedo, o valor da dignidade e da responsabilidade. Seu discurso sempre remetia a esses primeiros passos, que ele considerava fundamentais para a formação de seu caráter e de sua visão sobre o mundo.

A Câmara Municipal, ao homenageá-lo oficialmente, destacou esse começo simples, mas determinante, sempre marcado por honestidade e ética. Wagner representava um tipo de trabalhador raro: aquele que carrega a cidade dentro de si e contribui para ela muito além das obrigações profissionais.

A juventude e o marco histórico na segurança pública

Na adolescência e início da vida adulta, Wagner passou a trabalhar em gráficas, incluindo a Gráfica da SEA, como registrado no documento oficial da Câmara. Mas um importante capítulo de sua história viria em seguida: Wagner fez parte da primeira turma de Bombeiros Civis de Campos do Jordão, atuando diretamente na inauguração do Corpo de Bombeiros da cidade, algo que ele relembrava com orgulho durante o podcast.

Dirigir a viatura, atender ocorrências e contribuir para a segurança da população eram elementos que, para ele, iam além do trabalho — eram missão. Essa fase, embora relativamente curta, tornou-se um marco em sua trajetória e o aproximou ainda mais da comunidade local.

O vendedor nato que transformou o comércio de Campos do Jordão

Após deixar o Bombeiro Civil, Wagner iniciou sua jornada definitiva no comércio. E foi ali que encontrou sua verdadeira vocação.

Seu nome ficou marcado especialmente no Lojão Magazine, onde trabalhou por aproximadamente 14 anos, crescendo de praticante a gerente. Com sua simpatia natural, seu jeito simples e sua habilidade única em conversar, orientar e entender o cliente, Wagner conquistou uma reputação que poucas pessoas alcançam ao longo de décadas. Atendia com brilho nos olhos, entusiasmo e profundo respeito.

Durante o Podcast NetCampos, ele descreveu com detalhes como o Lojão influenciou sua vida e a vida de milhares de jordanenses. As filas extensas no Natal, o fluxo intenso de clientes, a fidelidade do público local e o companheirismo entre os colaboradores formavam um cenário que ele recordava com carinho e saudade. Wagner fez parte de uma era do comércio jordanense que moldou hábitos de consumo, fortaleceu relações humanas e ajudou a desenvolver a economia da cidade.

Após o Lojão, Wagner recebeu o convite para ingressar na rede Casas Bahia, onde permaneceria por aproximadamente 20 anos como gerente, acumulando premiações, elogios e reconhecimento regional. Treinou equipes, formou inúmeros profissionais, viajou, participou de cursos, ministrou treinamentos e se tornou referência na área comercial.

Sua visão sobre vendas era clara e direta: para ele, um vendedor nato nasce com essa habilidade. Pode-se treinar técnica, abordar clientes, corrigir procedimentos. Mas o brilho no olhar, a energia e a vontade de servir vêm de dentro. Em suas palavras: “Enquanto uns choram, eu vendo lenço.” Essa filosofia resumia sua mentalidade positiva, resiliente e inspiradora.

O novo capítulo de 2025: florir a cidade que amava

Neste ano, Wagner assumiu uma nova missão: trabalhar diretamente na Secretaria Municipal da Agricultura, a convite da gestão do prefeito Caê. E, como sempre fez ao longo da vida, entregou-se ao trabalho com empenho máximo.

Sua atuação não era de gabinete. O jordanense que começou engraxando sapatos na praça, que vendeu roupas, que formou equipes e liderou lojas, agora estava nas ruas, nas praças e nos canteiros da cidade, muitas vezes com as próprias mãos na terra.

Plantando flores, revitalizando jardins, reorganizando praças e acompanhando pessoalmente cada etapa do trabalho, Wagner se tornou rapidamente o símbolo do novo cuidado paisagístico implantado no município. Sua presença constante nas ruas chamava atenção. Moradores relatavam encontrar Wagner cedo, tarde ou até fora do expediente, sempre com um sorriso no rosto, sempre disposto a ajudar, sempre orgulhoso do que estava construindo.

A Moção da Câmara Municipal reconheceu oficialmente sua dedicação e seus “relevantes serviços prestados ao município”, deixando registrado para a história que Wagner não só trabalhou — ele cuidou da cidade com amor.

Família e valores que sustentaram uma vida inteira

Wagner era casado com Gisele de Oliveira e pai de Felipe de Oliveira e Luís Wagner Oliveira Albano Silva. A Câmara destacou ainda seus “valores familiares sólidos”, que sempre foram base de sua vida pessoal e profissional.

Na entrevista ao NetCampos, ele relembrou com emoção os sacrifícios que fez no período em que dedicou grande parte de sua vida ao comércio, muitas vezes abrindo mão de eventos familiares, datas importantes e momentos com os filhos para atender às demandas das lojas onde trabalhava. Apesar da saudade, sempre reconheceu o apoio incondicional da família — especialmente de sua esposa — como peça fundamental para que pudesse seguir sua jornada.

O comunicador humano, o amigo de todos

Wagner não era apenas vendedor, gerente, bombeiro civil ou servidor público. Ele era um comunicador nato. Tinha facilidade para contar histórias, para ouvir as pessoas, para entender o que cada um precisava e para transmitir confiança.

Sua participação no Podcast NetCampos demonstrou isso com clareza. Falava com o coração, com espontaneidade e com uma autenticidade rara. Era admirado pelos colegas, pelos comerciantes, pelos moradores e até por quem o conhecia apenas de vista.

Em todos os ambientes em que esteve, criou amizades profundas e verdadeiras. Nas lojas, nas ruas, na prefeitura, nas praças — Wagner deixava uma marca por onde passava.

Reconhecimento público e legado eterno

A Moção de Congratulações da Câmara Municipal, aprovada em 2025, tornou explícito aquilo que a população já sabia: Wagner Albano era um jordanense de valor inestimável. Sua história não é feita apenas de cargos e funções, mas de humanidade, honestidade, entrega e amor pela cidade.

Sua morte repentina deixou uma lacuna dolorosa, impossível de preencher. No entanto, sua presença permanece viva:

nas flores que plantou;

nos canteiros que cuidou;

nas pessoas que treinou;

nos amigos que conquistou;

nos jovens que inspirou;

nas memórias que deixou.

Campos do Jordão perde um profissional exemplar, um servidor dedicado e um ser humano extraordinário. Mas ganha, para sempre, a lembrança de alguém que exerceu com grandeza tudo aquilo que fez — e que amou esta cidade em cada gesto, em cada trabalho e em cada palavra.

O NetCampos manifesta sua solidariedade à família, aos amigos, colegas e a toda a comunidade jordanense. Wagner Albano da Silva deixa um legado gigantesco, que seguirá florescendo na história e no coração de Campos do Jordão.