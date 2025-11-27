Campos Hall é reinaugurado e marca nova fase para o turismo e o setor de eventos em Campos do Jordão

Campos do Jordão viveu, na noite desta quarta-feira (26), um dos momentos mais significativos da sua história recente: a reinauguração do Campos Hall, nome que passa a identificar o antigo Campos do Jordão Convention Center, espaço emblemático que retorna à cidade totalmente revitalizado e reposicionado. O evento reuniu cerca de 500 convidados, entre autoridades, empresários, representantes do trade turístico, imprensa e figuras da cultura brasileira, marcando o início de um novo ciclo para o turismo de eventos na cidade mais alta do Brasil.

Por décadas, o antigo Convention Center se consolidou como um dos maiores e mais importantes centros de eventos do interior paulista. No entanto, nos últimos anos, seu destino tornou-se incerto. A situação se agravou quando a informação de que o imóvel seria transformado em um hotel chegou ao conhecimento do empresário Aref Farkouh, do Grupo Toriba. Foi esse momento que desencadeou o movimento responsável por salvar o espaço.

A fala de Aref Farkouh: o movimento que salvou o espaço

Durante a noite de reinauguração, o empresário Aref Farkouh fez um dos discursos mais marcantes do evento, explicando como tomou conhecimento da possível conversão do Convention Center em um hotel e por que decidiu agir.

“Quando soube que o imóvel havia sido adquirido por um grupo interessado em transformá-lo em um hotel, percebi que Campos do Jordão estava prestes a perder um de seus equipamentos mais importantes. Não podíamos permitir que o Convention Center desaparecesse. Fiz uma proposta e convoquei empresários jordanenses que, assim como eu, acreditam no futuro da cidade. Dessa união nasceu o Campos Hall.”

A fala de Farkouh, recebida com aplausos, destacou que a decisão não foi apenas empresarial, mas sobretudo cívica: preservar um patrimônio fundamental para o desenvolvimento do turismo e da economia de Campos do Jordão.

A fachada iluminada e o símbolo da nova fase: “Do Business ao Espetáculo”

A revitalização do Campos Hall foi apresentada ao público já nos primeiros passos até o edifício. A fachada principal, completamente reformulada, ganhou destaque especial com a iluminação natalina do Natal dos Sonhos, considerado o maior evento natalino da história da cidade. Cortinas de luz, tonalidades quentes e elementos decorativos fizeram do prédio um ponto de atração durante a noite.

Mas o que mais chamou a atenção foi o novo slogan estampado nas paredes externas: “Do Business ao Espetáculo”.

A frase não surgiu por acaso. Ela traduz a proposta central da nova fase do Campos Hall: ser simultaneamente um ambiente para grandes encontros corporativos e um palco pronto para espetáculos culturais, performances artísticas, shows e eventos de entretenimento.

A fachada iluminada, com o slogan em destaque, funcionou como manifesto visual desse reposicionamento. O Campos Hall se apresenta, assim, como um equipamento multifuncional que amplia a capacidade da cidade de receber públicos distintos ao longo de todo o ano.

As apresentações artísticas da noite: orquestra, coral, hinos, bandas e Renato Teixeira

A programação musical foi um capítulo à parte na reinauguração, cuidadosamente selecionada para valorizar a cultura da Mantiqueira e a identidade artística de Campos do Jordão, reforçando a identidade artística da Mantiqueira e o novo posicionamento do Campos Hall como espaço plural.

A abertura foi conduzida pela Orquestra Livre da Fundação Lia Maria Aguiar, que apresentou um repertório marcante, unindo delicadeza, técnica e emoção. A performance foi um dos momentos mais elegantes da noite.

Logo depois, o Coro Jovem de Campos do Jordão subiu ao palco e emocionou o público com com a execução do Hino Nacional e do Hino a Campos do Jordão — ato simbólico que reforçou o orgulho local e a conexão da comunidade com o espaço agora revitalizado.

A noite seguiu com apresentações de bandas locais, que representaram a diversidade musical da cidade e reforçaram a proposta do Campos Hall de ser um palco vivo para os artistas jordanenses. Um dos destaques da noite foi a apresentação do cantor Juninho Campos, que animou o público com repertório vibrante e presença marcante

Participação especial de Renato Teixeira

O cantor e compositor Renato Teixeira, nomeado embaixador da Campos Hall, fez uma participação especial que emocionou os presentes. Sua presença reforçou a ligação simbólica entre a cultura regional e a nova fase do empreendimento.

Ao final, um DJ apresentou um set de música eletrônica, encerrando a noite com energia contemporânea e reforçando a versatilidade do Campos Hall para receber eventos dos mais variados estilos.

O discurso do prefeito Caê: um novo momento da cidade

O prefeito Caê também fez uma fala importante durante o evento. Ele relembrou que, pouco mais de um ano antes, realizou um evento político no antigo Convention Center e percebeu que muitos jordanenses presentes nunca haviam entrado no espaço.

Para Caê, esse distanciamento já não existe. Ele afirmou que, ao caminhar pela reinauguração, encontrou jordanenses trabalhando, fotografando, registrando, prestigiando e vivendo o espaço de forma natural, o que simboliza, segundo ele, uma nova fase para a cidade.

O prefeito destacou ainda que Campos do Jordão vive “uma nova realidade”, fruto do alinhamento entre poder público e iniciativa privada. Para ele, o Campos Hall representa essa união que permite que a cidade avance em infraestrutura, turismo e qualidade de vida.

O pronunciamento do COMTUR: Sidney Isidro destaca o momento histórico do turismo

O empresário Sidney Isidro, presidente do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo), também usou da palavra durante a cerimônia. Em seu discurso, destacou a importância da reinauguração do Campos Hall para o atual momento do turismo jordanense.

Sidney ressaltou que Campos do Jordão vive um período de crescimento contínuo, fortalecido por eventos estruturados, investimentos privados e projetos que reposicionam a cidade no cenário nacional.

Ele afirmou que a reabertura do Campos Hall representa um marco histórico e um importante reforço para o calendário de eventos, ampliando a capacidade da cidade de receber atrações corporativas, institucionais e culturais em todas as épocas do ano.

O secretário de Turismo, Fábio Izar, reforça a visão de futuro

O secretário de Turismo, Fábio Izar, também discursou durante o evento, reforçando que a reinauguração do Campos Hall está alinhada ao planejamento estratégico da cidade.

Segundo ele, a retomada do espaço atende às diretrizes de fortalecimento do turismo de eventos, que é complementar ao turismo sazonal e contribui para manter a cidade movimentada o ano inteiro. Isar destacou ainda que a parceria entre gestão pública e iniciativa privada tem sido essencial para consolidar Campos do Jordão como destino de referência nacional.

Um novo ciclo para o turismo e para a economia da cidade

Com a reinauguração do Campos Hall, Campos do Jordão retoma um equipamento de grande porte capaz de sediar feiras, congressos, convenções, espetáculos, festivais e formaturas. O impacto econômico é direto: estimula hotéis, restaurantes, bares, comércio, transporte, serviços e toda a cadeia produtiva que movimenta a cidade.

Mais do que recuperar uma estrutura física, o novo Campos Hall recupera um capítulo essencial da história local e inaugura um futuro promissor sustentado por planejamento, união e visão estratégica.

Uma nova página na história de Campos do Jordão

A noite de reinauguração representou mais que um evento festivo: simbolizou o encontro entre tradição, modernização, cultura, turismo e desenvolvimento econômico. O Campos Hall renasce como um espaço versátil, tecnicamente preparado e alinhado às demandas contemporâneas, devolvendo à cidade um equipamento capaz de impulsionar novos projetos e reforçar o protagonismo de Campos do Jordão no cenário regional e nacional de eventos.