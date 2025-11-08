8 cidades paulistas podem ser promovidas a Estâncias Turísticas

O Estado de São Paulo pode ganhar oito novas estâncias turísticas. As cidades que devem conquistar o título são Apiaí, Barra do Turvo, Botucatu, Buritama, Guararema, Jaú, Sertãozinho e Tatuí, que atualmente são classificadas como Municípios de Interesse Turístico. A promoção ainda depende de aprovação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), onde o projeto de lei concedendo o título já está à disposição dos deputados para apreciação.
Caso a proposta seja aprovada na ALESP, o número de Estâncias Turísticas vai subir de 70 para 78 cidades que passam a ter acesso a recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (DADETUR) para obras de infraestrutura. Segundo o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, o Turismo responde por quase 10% do PIB paulista. “Ao ampliar o número de Estâncias Turísticas e atualizar a classificação dos MITs, o Estado fortalece sua estratégia de desenvolvimento regional, oferecendo mais estabilidade aos municípios contemplados e aprimorando o direcionamento dos recursos”, destacou.
Guaratinguetá e Aparecida escapam do rebaixamento
Também há no Estado de São Paulo 136 Municípios de Interesse Turístico com grande potencial de se tornarem estâncias. Para isso, precisam atender a uma série de critérios como oferecer infraestrutura turística, meios de hospedagem, serviços de alimentação e de informação turística, entre outros requisitos estabelecidos na Lei Complementar 1.261/2015.
Uma vez promovidos, os municípios precisam manter os critérios em dia para garantir o status de Estância Turística. No Vale do Paraíba, Guaratinguetá e Aparecida não tinham atingido a pontuação mínima exigida e corriam o risco de rebaixamento. Com isso, também deixariam de receber os recursos do DADETUR.
Os dois municípios são voltados ao turismo religioso, Guaratinguetá por ser a cidade natal de Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, e Aparecida por abrigar o Santuário Nacional com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. As prefeituras recorreram e conseguiram manter o status.
A seguir, o ranqueamento completo das Estâncias Turísticas (incluindo os oito novos municípios que devem ser promovidos) e também dos Municípios de Interesse Turístico no Estado de São Paulo.
- Itanhaém
- Caraguatatuba
- Peruíbe
- Atibaia
- Tatuí
- Botucatu
- Praia Grande
- Ribeirão Pires
- Bragança Paulista
- Jaú
- Guararema
- Sertãozinho
- Serra Negra
- São Sebastião
- Buritama
- Brotas
- Barra Bonita
- Iguape
- Santos
- Ibiúna
- Batatais
- Paraibuna
- Apiaí
- Barra do Turvo
- Paranapanema
- Lindóia
- Campos do Jordão
- Barretos
- São Vicente
- Amparo
- Socorro
- Piraju
- São José do Barreiro
- Presidente Epitácio
- Guarujá
- Tupã
- Mongaguá
- Santa Rita do Passa Quatro
- Olímpia
- Ibirá
- Joanópolis
- Águas da Prata
- Santo Antônio do Pinhal
- Morungaba
- Águas de Lindóia
- São Roque
- Itu
- Águas de Santa Bárbara
- Araras
- Cunha
- São Pedro
- Salesópolis
- Tremembé
- Avaré
- Salto
- Paraguaçu Paulista
- Santa Fé do Sul
- Ilha Comprida
- São Bento do Sapucaí
- Caconde
- Monte Alegre do Sul
- Ilha Solteira
- Holambra
- Bananal
- Águas de São Pedro
- Ibitinga
- Cananéia
- Bertioga
- Ubatuba
- Nuporanga
- Guaratinguetá
- São Luís do Paraitinga
- Pereira Barreto
- Analândia
- Eldorado
- Aparecida
- Embu das Artes
- Ilhabela
Municípios de Interesse Turístico (MITs)
- Araçatuba
- Jundiaí
- Marília
- Votuporanga
- Araraquara
- Mairiporã
- Limeira
- Jacareí
- Porto Ferreira
- Itupeva
- Monte Alto
- Fernandópolis
- São José do Rio Pardo
- Pirassununga
- Nazaré Paulista
- Piedade
- Garça
- Piracaia
- Espírito Santo do Pinhal
- Juquitiba
- Lins
- Itaporanga
- Registro
- Bofete
- Dois Córregos
- Itapira
- São Bernardo do Campo
- São Manuel
- Votorantim
- Brodowski
- São Miguel Arcanjo
- Cruzeiro
- Pedreira
- São Simão
- Pardinho
- Campos Novos Paulista
- Lavrinhas
- Jales
- Novo Horizonte
- São João da Boa Vista
- Paulicéia
- Itirapina
- Santa Clara d’Oeste
- Igaratá
- Moji Mirim
- Itatiba
- Lençóis Paulista
- Rifaina
- Itápolis
- Laranjal Paulista
- Tabatinga
- Bebedouro
- Ouroeste
- Santo Antônio da Alegria
- Rubinéia
- Indiaporã
- Santa Isabel
- Iacanga
- Piratininga
- Queluz
- Três Fronteiras
- Tambaú
- Cardoso
- Monteiro Lobato
- Uchôa
- Icém
- Mira Estrela
- Sabino
- Mendonça
- Piracicaba
- Pedregulho
- Pedrinhas Paulista
- Sales
- São José do Rio Preto
- Itapura
- Tapiraí
- Timburi
- Adolfo
- Divinolândia
- Itapeva
- Santa Albertina
- Araçoiaba da Serra
- Santa Cruz do Rio Pardo
- Paulo de Faria
- Adamantina
- Ubarana
- Cesário Lange
- Ibirarema
- Mineiros do Tietê
- Iporanga
- Cachoeira Paulista
- Miguelópolis
- Valentim Gentil
- Itaóca
- Martinópolis
- Cubatão
- Palmeira d’Oeste
- Pirapora do Bom Jesus
- Riolândia
- Torrinha
- Pongaí
- Itararé
- Ribeirão Grande
- Rosana
- Cabreúva
- Panorama
- Patrocínio Paulista
- Campina do Monte Alegre
- Boituva
- Areias
- Sete Barras
- Juquiá
- Jacupiranga
- Poá
- Barbosa
- Agudos
- Guaíra
- Mogi das Cruzes
- Igarapava
- Estiva Gerbi
- Sud Mennucci
- Ipeúna
- Jarinu
- Ituverava
- Itariri
- Santa Branca
- Santo Expedito
- Jaboticabal
- Rancharia
- Anhembi
- Miracatu
- Altinópolis
- Igaraçu do Tietê
- Bocaina
- Itapuí
- Orlândia