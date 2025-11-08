8 cidades paulistas podem ser promovidas a Estâncias Turísticas

Tatuí está na lista de promoção à Estância Turística - Foto @eucurtotatui

O Estado de São Paulo pode ganhar oito novas estâncias turísticas. As cidades que devem conquistar o título são Apiaí, Barra do Turvo, Botucatu, Buritama, Guararema, Jaú, Sertãozinho e Tatuí, que atualmente são classificadas como Municípios de Interesse Turístico. A promoção ainda depende de aprovação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), onde o projeto de lei concedendo o título já está à disposição dos deputados para apreciação.

Caso a proposta seja aprovada na ALESP, o número de Estâncias Turísticas vai subir de 70 para 78 cidades que passam a ter acesso a recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (DADETUR) para obras de infraestrutura. Segundo o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, o Turismo responde por quase 10% do PIB paulista. “Ao ampliar o número de Estâncias Turísticas e atualizar a classificação dos MITs, o Estado fortalece sua estratégia de desenvolvimento regional, oferecendo mais estabilidade aos municípios contemplados e aprimorando o direcionamento dos recursos”, destacou.

Guaratinguetá e Aparecida escapam do rebaixamento

Também há no Estado de São Paulo 136 Municípios de Interesse Turístico com grande potencial de se tornarem estâncias. Para isso, precisam atender a uma série de critérios como oferecer infraestrutura turística, meios de hospedagem, serviços de alimentação e de informação turística, entre outros requisitos estabelecidos na Lei Complementar 1.261/2015.

Uma vez promovidos, os municípios precisam manter os critérios em dia para garantir o status de Estância Turística. No Vale do Paraíba, Guaratinguetá e Aparecida não tinham atingido a pontuação mínima exigida e corriam o risco de rebaixamento. Com isso, também deixariam de receber os recursos do DADETUR.

Os dois municípios são voltados ao turismo religioso, Guaratinguetá por ser a cidade natal de Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, e Aparecida por abrigar o Santuário Nacional com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. As prefeituras recorreram e conseguiram manter o status.

A seguir, o ranqueamento completo das Estâncias Turísticas (incluindo os oito novos municípios que devem ser promovidos) e também dos Municípios de Interesse Turístico no Estado de São Paulo.

