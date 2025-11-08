Conteúdo oferecido por:

8 cidades paulistas podem ser promovidas a Estâncias Turísticas

Projeto do Governo de São Paulo já está na ALESP para apreciação; cidades do Vale do Paraíba ameaçadas de rebaixamento são mantidas com o título

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 27/11/2025 10:32
Tatuí está na lista de promoção à Estância Turística - Foto @eucurtotatui

O Estado de São Paulo pode ganhar oito novas estâncias turísticas. As cidades que devem conquistar o título são Apiaí, Barra do Turvo, Botucatu, Buritama, Guararema, Jaú, Sertãozinho e Tatuí, que atualmente são classificadas como Municípios de Interesse Turístico. A promoção ainda depende de aprovação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), onde o projeto de lei concedendo o título já está à disposição dos deputados para apreciação.

Caso a proposta seja aprovada na ALESP, o número de Estâncias Turísticas vai subir de 70 para 78 cidades que passam a ter acesso a recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (DADETUR) para obras de infraestrutura. Segundo o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, o Turismo responde por quase 10% do PIB paulista. “Ao ampliar o número de Estâncias Turísticas e atualizar a classificação dos MITs, o Estado fortalece sua estratégia de desenvolvimento regional, oferecendo mais estabilidade aos municípios contemplados e aprimorando o direcionamento dos recursos”, destacou.

Guaratinguetá e Aparecida escapam do rebaixamento

Também há no Estado de São Paulo 136 Municípios de Interesse Turístico com grande potencial de se tornarem estâncias. Para isso, precisam atender a uma série de critérios como oferecer infraestrutura turística, meios de hospedagem, serviços de alimentação e de informação turística, entre outros requisitos estabelecidos na Lei Complementar 1.261/2015.

Uma vez promovidos, os municípios precisam manter os critérios em dia para garantir o status de Estância Turística. No Vale do Paraíba, Guaratinguetá e Aparecida não tinham atingido a pontuação mínima exigida e corriam o risco de rebaixamento. Com isso, também deixariam de receber os recursos do DADETUR.

Os dois municípios são voltados ao turismo religioso, Guaratinguetá por ser a cidade natal de Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, e Aparecida por abrigar o Santuário Nacional com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. As prefeituras recorreram e conseguiram manter o status.

A seguir, o ranqueamento completo das Estâncias Turísticas (incluindo os oito novos municípios que devem ser promovidos) e também dos Municípios de Interesse Turístico no Estado de São Paulo.

  1. Itanhaém
  2. Caraguatatuba
  3. Peruíbe
  4. Atibaia
  5. Tatuí
  6. Botucatu
  7. Praia Grande
  8. Ribeirão Pires
  9. Bragança Paulista
  10. Jaú
  11. Guararema
  12. Sertãozinho
  13. Serra Negra
  14. São Sebastião
  15. Buritama
  16. Brotas
  17. Barra Bonita
  18. Iguape
  19. Santos
  20. Ibiúna
  21. Batatais
  22. Paraibuna
  23. Apiaí
  24. Barra do Turvo
  25. Paranapanema
  26. Lindóia
  27. Campos do Jordão
  28. Barretos
  29. São Vicente
  30. Amparo
  31. Socorro
  32. Piraju
  33. São José do Barreiro
  34. Presidente Epitácio
  35. Guarujá
  36. Tupã
  37. Mongaguá
  38. Santa Rita do Passa Quatro
  39. Olímpia
  40. Ibirá
  41. Joanópolis
  42. Águas da Prata
  43. Santo Antônio do Pinhal
  44. Morungaba
  45. Águas de Lindóia
  46. São Roque
  47. Itu
  48. Águas de Santa Bárbara
  49. Araras
  50. Cunha
  51. São Pedro
  52. Salesópolis
  53. Tremembé
  54. Avaré
  55. Salto
  56. Paraguaçu Paulista
  57. Santa Fé do Sul
  58. Ilha Comprida
  59. São Bento do Sapucaí
  60. Caconde
  61. Monte Alegre do Sul
  62. Ilha Solteira
  63. Holambra
  64. Bananal
  65. Águas de São Pedro
  66. Ibitinga
  67. Cananéia
  68. Bertioga
  69. Ubatuba
  70. Nuporanga
  71. Guaratinguetá
  72. São Luís do Paraitinga
  73. Pereira Barreto
  74. Analândia
  75. Eldorado
  76. Aparecida
  77. Embu das Artes
  78. Ilhabela

Municípios de Interesse Turístico (MITs)

  1. Araçatuba
  2. Jundiaí
  3. Marília
  4. Votuporanga
  5. Araraquara
  6. Mairiporã
  7. Limeira
  8. Jacareí
  9. Porto Ferreira
  10. Itupeva
  11. Monte Alto
  12. Fernandópolis
  13. São José do Rio Pardo
  14. Pirassununga
  15. Nazaré Paulista
  16. Piedade
  17. Garça
  18. Piracaia
  19. Espírito Santo do Pinhal
  20. Juquitiba
  21. Lins
  22. Itaporanga
  23. Registro
  24. Bofete
  25. Dois Córregos
  26. Itapira
  27. São Bernardo do Campo
  28. São Manuel
  29. Votorantim
  30. Brodowski
  31. São Miguel Arcanjo
  32. Cruzeiro
  33. Pedreira
  34. São Simão
  35. Pardinho
  36. Campos Novos Paulista
  37. Lavrinhas
  38. Jales
  39. Novo Horizonte
  40. São João da Boa Vista
  41. Paulicéia
  42. Itirapina
  43. Santa Clara d’Oeste
  44. Igaratá
  45. Moji Mirim
  46. Itatiba
  47. Lençóis Paulista
  48. Rifaina
  49. Itápolis
  50. Laranjal Paulista
  51. Tabatinga
  52. Bebedouro
  53. Ouroeste
  54. Santo Antônio da Alegria
  55. Rubinéia
  56. Indiaporã
  57. Santa Isabel
  58. Iacanga
  59. Piratininga
  60. Queluz
  61. Três Fronteiras
  62. Tambaú
  63. Cardoso
  64. Monteiro Lobato
  65. Uchôa
  66. Icém
  67. Mira Estrela
  68. Sabino
  69. Mendonça
  70. Piracicaba
  71. Pedregulho
  72. Pedrinhas Paulista
  73. Sales
  74. São José do Rio Preto
  75. Itapura
  76. Tapiraí
  77. Timburi
  78. Adolfo
  79. Divinolândia
  80. Itapeva
  81. Santa Albertina
  82. Araçoiaba da Serra
  83. Santa Cruz do Rio Pardo
  84. Paulo de Faria
  85. Adamantina
  86. Ubarana
  87. Cesário Lange
  88. Ibirarema
  89. Mineiros do Tietê
  90. Iporanga
  91. Cachoeira Paulista
  92. Miguelópolis
  93. Valentim Gentil
  94. Itaóca
  95. Martinópolis
  96. Cubatão
  97. Palmeira d’Oeste
  98. Pirapora do Bom Jesus
  99. Riolândia
  100. Torrinha
  101. Pongaí
  102. Itararé
  103. Ribeirão Grande
  104. Rosana
  105. Cabreúva
  106. Panorama
  107. Patrocínio Paulista
  108. Campina do Monte Alegre
  109. Boituva
  110. Areias
  111. Sete Barras
  112. Juquiá
  113. Jacupiranga
  114. Poá
  115. Barbosa
  116. Agudos
  117. Guaíra
  118. Mogi das Cruzes
  119. Igarapava
  120. Estiva Gerbi
  121. Sud Mennucci
  122. Ipeúna
  123. Jarinu
  124. Ituverava
  125. Itariri
  126. Santa Branca
  127. Santo Expedito
  128. Jaboticabal
  129. Rancharia
  130. Anhembi
  131. Miracatu
  132. Altinópolis
  133. Igaraçu do Tietê
  134. Bocaina
  135. Itapuí
  136. Orlândia

